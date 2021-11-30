Прототип арктического автобуса пройдет испытания на Крайнем севере

Новый автобус, который разрабатывают для арктических экспедиций ученые Южно-Уральского госуниверситета и МГТУ имени Баумана, уже этой зимой пройдет первые испытания в естественной среде. Специалисты проверят работоспособность его систем и узлов при экстремально низких температурах.

Речь идет о модели автобуса-амфибии, который сможет преодолевать бездорожье и работать при 50-градусных морозах, сохраняя комфортную среду внутри. По идее разработчиков, он должен иметь жилой модуль с системой автономного жизнеобеспечения, которая позволит пассажирам в случае нештатных ситуаций находиться в салоне более суток. Еще одна особенность - способность держаться на воде. Попав в полынью, автобус будет оставаться на плаву не менее часа, в течение которых пассажиры и водитель успеют эвакуироваться со всем необходимым снаряжением.

Такой техники у нас в стране еще нет. Использующиеся для работы на севере "вахтовки" пасуют перед непогодой и снежными заносами, а гусеничные вездеходы не рассчитаны на доставку пассажиров.

Как сообщили в вузе, очень скоро эта ситуация изменится. Работа над проектом ведется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы". В его реализацию планируется вложить около полумиллиарда рублей, включая средства Министерства науки и высшего образования РФ и миасского автозавода "Урал", который стал главным заказчиком исследований. Ходовую часть автобуса разрабатывает Московский университет имени Баумана, остальной работой занимается в ЮУрГУ. К 2023 году арктический автобус планируют подготовить к серийному производству. А еще через год в Миассе начнется их выпуск.

- Испытания экспериментального образца запланированы на зимние месяцы, потому что именно этот период на Крайнем Севере отличается самой суровой погодой, - рассказал руководитель проекта со стороны ЮУрГУ, директор НИИ "Опытное машиностроение" Рамиль Закиров. - Программа методики испытаний уже готовится. Нашим специалистам предстоит несколько недель провести в Арктике, чтобы исследовать работоспособность и надежность различных узлов и агрегатов при работе в экстремальных ситуациях.

Параллельно с разработкой арктического автобуса ученые начали проектировать арктический автопоезд. Это транспорт различного назначения, состоящий из кабины и функционального модуля.

- В модуле может находиться учебное или медицинское оборудование, например, кабинеты терапевта, гинеколога, офтальмолога и кабинет забора крови. Благодаря автопоезду жители районов Крайнего Севера, в которых нет учебных или медицинских учреждений, смогут обратиться к специалистам, - пояснил Закиров.

Без таких автопоездов до многих населенных пунктов зимой на севере просто не добраться. Их функциональный модуль, разработанный по примеру жилого модуля арктического автобуса, будет поддерживать оптимальную для жизнедеятельности человека температуру.