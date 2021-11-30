Роман о Романовых: В Тюмени назвали лучшие произведения года

Под занавес осени в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева назвали лучшие произведения региона, опубликованные в этом году. Отрадно, что во второй сезон пандемии местные писатели оказались гораздо активнее, нежели раньше: 270 заявок в 12 номинациях против 140, список с именами опытных участников пятнадцатого по счету конкурса "Книга года" значительно разбавили новички. Не отстали от них и читатели: по словам организаторов, "температура" народного голосования била все предыдущие рекорды.

В этот раз на "Книге" случился необычный, если не мистический сюжет. Главную награду - хрустальную литеру - за научную книгу вручили коллективу из Тюменского госуниверситета. Среди авторов "Повести о городах Таре и Тюмени" - профессор Александр Еманов. А сразу две литеры (за художественную прозу и лучшую книгу года) получил его давний студент Сергей Козлов, написавший 800-страничный роман-калейдоскоп "Романовы: преданность и предательство". Учитель и ученик не разочаровали друг друга - это ли не главное впечатление прожитого дня?!

Профессор Еманов в ответном слове был невероятно трогателен:

- Как мы смогли доказать, даже в XVII веке наш прекрасный город не считался маргинальным, а наоборот, обладал зрелым гражданским обществом, широко открывая двери всякому в него входящему, соединяя традиции, - горожане знали культуру и Запада, и Востока.

Книги тюменца Сергея Козлова в основном печатаются в московских издательствах. Но "Романовы" - тюменский плод, причем родившийся в непростое время. Сергей Сергеевич работал над ними более трех лет, желая рассказать современникам о неоднозначном "куске эпохи" самым простым языком. Первая мировая война у него подана через трагическую историю семьи последнего императора России. События с 1914-го по 1918-й год происходят в Вене, Берлине, Лондоне, Белграде, Петрограде, Москве, Перми, Екатеринбурге, Алапаевске, Омске, Тюмени и Тобольске. В произведении лишь несколько вымышленных персонажей, остальные герои имеют исторических прототипов. Вместе с помощниками Козлов собрал сведения обо всех офицерах, которые планировали освободить семью последнего самодержца. Но почему этого не произошло?.. Чтоб выяснить, надо пошуршать страницами.

Вместе с помощниками Козлов собрал сведения обо всех офицерах, планировавших освободить семью последнего самодержца

- В работе над романом я был главным рабом на галерах, но рядом находился соавтор и друг Дмитрий Мизгулин - он буквально висел на руке, сдерживая творческую фантазию. Еще один соавтор - историк Владимир Хрусталев - изучал эту тему 50 лет, спасая уникальные документы от продажи на Запад. Рукопись я читал раз 15, а вышедшую книгу все никак не осилю… От нее получаешь совсем другие впечатления, - признался коронованный писатель.

Кстати

В будущем году кинокомпания Solivs, подарившая зрителям полнометражный фильм и сериал "Тобол" по одноименному роману Алексея Иванова, начнет съемки по книге Козлова. Декорациями станет и дом-музей семьи императора Николая II в Тобольске, так называемое временное пристанище венценосных между жизнью и казнью. Тюмень, которая очень старается попасть во все туристические повестки, не просто присматривается, а хватается за литературные и кинопроекты - они делают территорию узнаваемой.