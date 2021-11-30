С милым рай в пузыре: Под Тюменью поставили баббл-дом

Идею организовать необычный домик для отдыха тюменцам Майоровым подсказал сам… коронавирус.

После того как в пандемию закрыли выезды за границу, а все маломальски интересные объекты в регионе наводнили местные, голодные до приключений и впечатлений туристы, семейная пара - путешественники со стажем - решила приобрести за городом участок земли с лесом и поставить среди сосен огромную палатку. Баббл-дом (дословно - дом-пузырь) - бескаркасная конструкция из прозрачной пленки, которая не падает только лишь потому, что внутрь непрерывно подается воздух.

- Не путайте с геокуполом - он имеет каркас, и таких сейчас по всей стране уже довольно много, - объясняет Ольга Майорова. - А вот баббл-домов в России всего два: один стоит под Питером, второй - наш. А вообще они популярны на Бали - шары для проживания, в которых, однако, не забалуешь, тянутся вдоль побережья Индийского океана. Это очень красиво!

Говорят, надувной домик можно заказать по Интернету из Китая. Но рисковать супруги не стали - обратились за помощью к отечественному заводу, где им сшили круглую палатку диамет­ром пять метров по специальным лекалам. Сначала протестировали зону отдыха сами, а теперь приглашают гостей. Ужин и сончас за прозрачными стенами (затемнены только входная группа и уборная) русскому человеку, не привыкшему выставлять личную жизнь напоказ, конечно, видится экстремальным. Чтобы туристы не смущались, хозяева окружили баббл забором - вот это уже по-нашему: по бокам - деревянные ограждения, а наверху - распахнутое небо, усыпанное звездами.

Пленка, из которой собран надувной дом, может выдерживать до -35 градусов мороза. В холода сдувать его нельзя, иначе повредится, а ремонту точно не подлежит. Поскольку это совершенно новое для нашего климата сооружение, как на самом деле оно поведет себя зимой, достоверно неизвестно. Лучше поддерживать невысокую температуру и надеяться на милость природы. Сейчас, например, Майоровы экспериментируют с утеплением. А активный сезон начнут уже весной.