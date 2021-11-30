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30.11.2021 09:39

Сколтех заинтересовался проектом тюменских студентов

Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Четверокурсники Тюменского индустриального университета Руслан Калимуллин и Виктория Сивухина при наставничестве профессора кафедры кибернетических систем Владимира Баранова и при поддержке главврача Федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова собирают систему обратной связи для протеза.

Как рассказал Руслан, протезами с биоэлектрическим управлением, которые бы заменяли конечности человека, как родные, исследователи занимаются давно. Но существующие искусственные части тела позволяют выполнять максимум 20-25 определенных движений. Прорыв обещают нейротехнологии, считывающие информацию не с мышц, а с нервной системы, а она у каждого человека имеет свои особенности. Поэтому нужна система обратной связи, подстраивающаяся под всех людей.

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Руслан пишет программу для получения, анализа и обработки биомедицинских сигналов и составляет план эксперимента с крысой. Чтобы отслеживать нервные импульсы зверька в режиме реального времени, ему имплантируют электрод. Напарница в проекте Виктория отвечает за "железо" и статистику. На выходе должна появиться микросистема из электродов, своеобразный порт, который, условно говоря, соединит культю, а по сути нервную систему человека, и протез и начнет реагировать на малейшие сигналы, восстанавливая двигательные и сенсорные функции организма. Проектом заинтересовались специалис­ты Сколковского института науки и технологий.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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