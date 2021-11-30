Ученые придумали, как защитить биометрические данные человека

Специалисты Магнитогорского государственного технического университета имени Носова создали математическую модель, которая преобразует отпечатки пальцев в цифровую последовательность с помощью уникального хеш-алгоритма. Теперь даже при утечке данных преобразовать их в исходное изображение отпечатков будет уже невозможно.

Как пояснили в вузе, с развитием технологий биометрии к базам данных начали проявлять интерес хакеры, защитить конфиденциальную информацию становится все сложнее. И если пароль после атаки можно заменить, а магнитную карту заблокировать и выпустить новую, то физические характеристики человека уникальны: отпечатки пальцев, голос, радужная оболочка глаз, расположение вен на руке и другие биометрические параметры остаются с нами всю жизнь.

Новая разработка университета сделает их хищение абсолютно бессмысленным. Специалисты лаборатории "Программные средства защиты информации" разработали алгоритм, который распознает дерматоглифический рисунок на пальце человека, преобразовывает его в математическую последовательность и сохраняет в виде шифра - хеш-значений.

- Сложность нашей работы заключается в преобразовании уникального папиллярного рисунка, линий, изгибов, петель и впадин на пальцах рук в точную математическую зависимость. Ведь с ее помощью система должна будет распознать человека. И если произойдет даже малейшая нестыковка, процесс аутентификации не состоится, - поясняет доцент кафедры информатики и информационной безопасности МГТУ Ульяна Михайлова.

Ученые подчеркивают: хеш-функция, которая лежит в основе шифрования биометрических данных, необратима и не позволяет восстанавливать исходный массив информации. Поэтому на сегодня - это один из самых надежных способов защиты биометрических данных.

Кстати, новый алгоритм отлично справится и с хранением любых биометрических баз, в том числе и 3D-моделей лица.