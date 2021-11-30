Уральские онкологи заменили пациентке часть руки костью из ноги

Врачи Свердловского онкологического диспансера спасли мать троих детей от ампутации руки, пораженной злокачественной опухолью. Они заменили часть руки костью и живыми тканями из ноги.

В Екатеринбурге представили фотопроект "#ЗаОдно", посвященный онкологам и их пациентам. Организаторы выставки хотели показать, что рак преодолим при объединении усилий врачей и больных. Так, заместитель главврача Свердловского онкоцентра Александр Дорофеев более десяти лет поддерживает в борьбе с онкологией активистку организации " Вместе ради жизни" Людмилу Кутявину. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Пациентка обратились к нам, когда опухолевый процесс затронул не только мышцы, но и кости предплечья. Распространение метастаз на другие части тела могло остановить удаление пораженного участка. От полной ампутации руки решили отказаться в пользу более щадящей трансплантации: микрососудистые хирурги заменили 10 сантиметров плечевой кости на малоберцовую из ноги пациентки, - рассказала завотделением диспансера Маргарита Магдалянова.

У взрослого человека малоберцовая кость участвует в процессе формирования скелета в период роста, а дальше лишь дублирует функции большой кости. Поэтому трансплантологи используют ее как запасную часть при пересадке. Понятно, что это не механическое замещение одной части кости другой: для полного восстановления кровоснабжения нужно задействовать все сосуды, сохранить нервные окончания, сухожилия. Не случайно такие операции считаются вершиной хирургического мастерства.

- Успешные трансплантации тканей для восстановления пораженного органа мы начали проводить в начале осени. И поняли, что можем идти дальше - к костной реконструкции, избегая калечащей хирургии, - пояснил главврач онкодиспансера Владимир Елишев.

Подобные пересадки российские онкологи практикуют пару лет. До этого их выполняли в травматологических и ортопедических центрах. Операции сложнейшие, восстановление после них растягивалось на годы. Внедрение высокоточных технологий ускорило процесс и позволило спасать онкобольных.

Истории вернувшихся к полноценной жизни пациентов воспринимаются, как фантастика. Так, в Тюмени онкологи восстановили изуродованное болезнью лицо 58-летнему мужчине, заменив костью с ноги челюсть, разрушенную раковыми клетками. Для пересадки врачи выбрали 12-сантиметровый участок голени с мышцами, кожей и сосудами. Прямую кость пришлось адаптировать под контуры лица, распилив в нескольких местах. Затем хирурги сшили сосуды пересаживаемого фрагмента с сосудами шеи.

Обычно на таких операциях работают две бригады врачей. Пока одни удаляют поврежденную челюсть, другие готовят ей замену. Как она будет выглядеть, знают заранее. Заготовку печатают на 3D-принтере. Углы, изгибы - все рассчитано до миллиметра.

- Мы разрабатываем трехмерные шаблоны, чтобы получить полную симметрию лица, - поясняет руководитель отделения Национального исследовательского центра оториноларингологии Давид Назарян.

После операции в Тюмени у пациента остался только шрам на подбородке. Единственный нюанс - в ходе пересадки не успели восстановить зубы, сделать это помогут импланты.