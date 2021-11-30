Уральские онкологи заменили пациентке часть руки костью из ноги

Новости

В Сети продают билеты на премьеру "Человека-паука" за 25 тысяч долларов 16:15
Путин рассказал об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты 16:15
Вильфанд рассказал, какие регионы ждет теплый декабрь 16:08
Появились новые отрывки из третьего "Человека-паука" 16:07
При крушении военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек 16:03
На Южном Урале ввели обязательную вакцинацию студентов и пенсионеров 15:52
Продюсер "Голоса" рассказал о будущем шоу после смерти Градского 15:49
Производитель конфет Mozartkugel объявил о банкротстве 15:41
Александр Невский снова снимет боевик 15:30
Первый канал перезапускает шоу "Поле чудес" 15:25
Путин ответил на вопрос о возможном вводе российских войск на Украину 15:25
Названы самые популярные города России для встречи Нового года 15:06
Уральские ученые получили патент на биоразлагаемую посуду 14:57
Ростехнадзор потребовал закрыть завод в Дзержинске после пожара 14:48
Путин дал поручения по реализации климатической политики 14:35
В Москве пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями 14:28
Трагически погиб участник "X-Фактора" Томас Уэллс 14:26
МИД РФ: Действия НАТО ведут к милитаризации космоса 14:25
Уполномоченные обсудили проблемы детства 14:16
МИД РФ: НАТО испытывает Россию на прочность 14:11
В России запущен аналог TikTok 14:07
Около 80 млн кв. м жилья уже построено в нынешнем году в России 14:03
Месси сфотографировался с лучшей футболисткой мира из "Барселоны" 14:03
Смольный не запланировал новых ограничений в новогодние праздники 14:02
Закон о малоэтажном строительстве могут принять в нынешнем году 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
30.11.2021 15:32
Рубрика: Общество

Уральские онкологи заменили пациентке часть руки костью из ноги

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 273(8624)
Врачи Свердловского онкологического диспансера спасли мать троих детей от ампутации руки, пораженной злокачественной опухолью. Они заменили часть руки костью и живыми тканями из ноги.
Фото: iStock В Екатеринбурге представили фотопроект "#ЗаОдно", посвященный онкологам и их пациентам. Организаторы выставки хотели показать, что рак преодолим при объединении усилий врачей и больных. Так, заместитель главврача Свердловского онкоцентра Александр Дорофеев более десяти лет поддерживает в борьбе с онкологией активистку организации " Вместе ради жизни" Людмилу Кутявину. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге представили фотопроект "#ЗаОдно", посвященный онкологам и их пациентам. Организаторы выставки хотели показать, что рак преодолим при объединении усилий врачей и больных. Так, заместитель главврача Свердловского онкоцентра Александр Дорофеев более десяти лет поддерживает в борьбе с онкологией активистку организации " Вместе ради жизни" Людмилу Кутявину. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Пациентка обратились к нам, когда опухолевый процесс затронул не только мышцы, но и кости предплечья. Распространение метастаз на другие части тела могло остановить удаление пораженного участка. От полной ампутации руки решили отказаться в пользу более щадящей трансплантации: микрососудистые хирурги заменили 10 сантиметров плечевой кости на малоберцовую из ноги пациентки, - рассказала завотделением диспансера Маргарита Магдалянова.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Врач рассказал, когда нужно вакцинироваться пациентам с онкологией

У взрослого человека малоберцовая кость участвует в процессе формирования скелета в период роста, а дальше лишь дублирует функции большой кости. Поэтому трансплантологи используют ее как запасную часть при пересадке. Понятно, что это не механическое замещение одной части кости другой: для полного восстановления кровоснабжения нужно задействовать все сосуды, сохранить нервные окончания, сухожилия. Не случайно такие операции считаются вершиной хирургического мастерства.

- Успешные трансплантации тканей для восстановления пораженного органа мы начали проводить в начале осени. И поняли, что можем идти дальше - к костной реконструкции, избегая калечащей хирургии, - пояснил главврач онкодиспансера Владимир Елишев.

Подобные пересадки российские онкологи практикуют пару лет. До этого их выполняли в травматологических и ортопедических центрах. Операции сложнейшие, восстановление после них растягивалось на годы. Внедрение высокоточных технологий ускорило процесс и позволило спасать онкобольных.

Истории вернувшихся к полноценной жизни пациентов воспринимаются, как фантастика. Так, в Тюмени онкологи восстановили изуродованное болезнью лицо 58-летнему мужчине, заменив костью с ноги челюсть, разрушенную раковыми клетками. Для пересадки врачи выбрали 12-сантиметровый участок голени с мышцами, кожей и сосудами. Прямую кость пришлось адаптировать под контуры лица, распилив в нескольких местах. Затем хирурги сшили сосуды пересаживаемого фрагмента с сосудами шеи.

Обычно на таких операциях работают две бригады врачей. Пока одни удаляют поврежденную челюсть, другие готовят ей замену. Как она будет выглядеть, знают заранее. Заготовку печатают на 3D-принтере. Углы, изгибы - все рассчитано до миллиметра.

- Мы разрабатываем трехмерные шаблоны, чтобы получить полную симметрию лица, - поясняет руководитель отделения Национального исследовательского центра оториноларингологии Давид Назарян.

После операции в Тюмени у пациента остался только шрам на подбородке. Единственный нюанс - в ходе пересадки не успели восстановить зубы, сделать это помогут импланты.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин пока не принял решение о новом президентском сроке
В Петербурге метро закроют в новогоднюю ночь
"Омикрон" обнаружен почти в 20 странах и регионах мира
Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа
Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"