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30.11.2021 04:44

Хорошо сидят

Костюмы уральского дизайнера заказывают в странах Азии и Европы
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
На первой в России цифровой швейной фабрике, созданной в Екатеринбурге, выпускают спортивные и деловые костюмы. Ее основатель Дмитрий Шишкин поставляет одежду не только на отечественный рынок, но и в страны Европы и СНГ. Предшествовало этому продвижение уральского бренда за границей, в чем дизайнеру помог Центр поддержки экспорта Свердловской области, который работает на базе областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
На фабрике автоматизировано уже 80 процентов рабочих процессов. Фото: Татьяна Андреева/РГ На фабрике автоматизировано уже 80 процентов рабочих процессов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На фабрике автоматизировано уже 80 процентов рабочих процессов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы организовали бизнес-миссии в Германию, Узбекистан, Казахстан. Сейчас компания ищет партнеров в Индии и Китае. С этой целью мы разместили ее продукцию на Всемирной выставке в Дубае и на электронной торговой площадке Alibaba.com. Ведь наша задача - помогать малому и среднему бизнесу, который хочет заняться экспортом. Действующих экспортеров в регионе уже около двух тысяч, - говорит директор фонда Валерий Пиличев.

Вначале предпринимателям сотрудники фонда оказывают информационную поддержку - рассказывают о способах продвижения продукции, а когда необходимо наладить промышленное производство - и финансовую. Вот и саму цифровую швейную фабрику SHISHKIN, способную выпустить в день до 40 тысяч изделий, дизайнер создал благодаря СОФПП.

- Каждым этапом производства - от разработки дизайна до раскройки одежды - управляет "цифра". Сформировав на компьютере 3D-модель одежды, мастера печатают выкройки. Затем машина автоматически настилает и раскраивает ткань. Ежедневно цех может раскроить десять тысяч изделий. Поскольку роль человеческого фактора минимальна, у нас отсутствует брак, - поясняет Дмитрий Шишкин.

Все станки с числовым программным управлением подключены к единой цифровой системе, где можно задавать нужные параметры изделия и контролировать любой этап его выпуска. Если в прошлом году на фабрике было автоматизировано 65 процентов рабочих процессов, то в этом - уже 80. Это позволяет одновременно запускать в работу 5-7 коллекций одежды.

Чтобы оборудовать инновационное производство "полного цикла" и выпуск линейки спортивной одежды, а также выполнить крупные контракты, фонд выделил бизнесмену заемные средства в размере 52 миллионов рублей.

- Малый бизнес необходимо поддерживать, ведь он быстрее прочих способен предоставить услугу под рыночный запрос. Кроме того, более 780 тысяч жителей региона сегодня работают на предприятиях МСП - это 39 процентов от всего трудоспособного населения области, - добавляет глава регионального министерства инвестиций и развития Виктория Казакова.

По ее словам, вклад МСП в экономику повышает и инвестиционную привлекательность региона. Например, фаб­рика Шишкина недавно стала лауреатом премии правительства РФ в облас­ти качества - местное предприятие легпрома получает такую награду впервые. К слову, скоро уральский производитель одежды для деловых людей и российских сборных команд откроет и розничные магазины бренда.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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