В Челябинске школьников обучат навыкам бережливого производства

В Челябинске школьников начали обучать навыкам бережливого производства. Девятиклассники одной из школ стали участниками тренинга "Фабрика процессов" Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области. Для них, правда, специально упростили стандартную программу, но главную цель поставили, как для взрослых, - самостоятельно производить узлы для пульта управления регулятором давления газа. При этом каждому определили свою роль. Кто-то стал сборщиком-оператором, кто-то логистом, отвечающим за снабжение комплектующими деталями со склада, или начальником производства, менеджером по труду, определяющим себестоимость изделий, затраты и прибыль.

- Это было что-то необычное, даже шокирующее, - делится впечатлениями девятиклассница Альбина Феделева, на которую как раз возложили эту обязанность. - Пришлось много считать, проверять. Но опыт, надеюсь, поможет при выборе профессии, подготовит к тому, что ждет впереди.

Разрешение производственной интриги оказалось для школьников не менее полезным, чем для сотрудников. Столкнувшись с множеством неожиданных проблем, они попробовали преодолеть их, оценивая, как распределение нагрузки и порядок на рабочем месте влияют на результаты компании.

- Я стал начальником производства, - вспоминает Кирилл Черноскудов. - Оказалось, быть управленцем - тоже нелегкий хлеб. Думал, как разгрузить специалистов, которым пришлось сложнее.

По словам педагога школы Елены Фирсовой, даже далекие от технических специальностей девочки увлеченно рассказывали, как "закручивали гайки".

"Оказалось, быть управленцем - тоже нелегкий хлеб. Думал, как разгрузить специалистов, которым пришлось сложнее"

Директор ФРП Сергей Казаков, в свою очередь, считает полезным вовлечение учеников в настоящую трудовую деятельность.

- Когда видишь молодежь, готовую что-то менять и улучшать, - признается он, - понимаешь, что в будущем промышленность будет двигаться вперед их силами.