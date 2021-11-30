В Челябинске школьников обучат навыкам бережливого производства

- Это было что-то необычное, даже шокирующее, - делится впечатлениями девятиклассница Альбина Феделева, на которую как раз возложили эту обязанность. - Пришлось много считать, проверять. Но опыт, надеюсь, поможет при выборе профессии, подготовит к тому, что ждет впереди.
Разрешение производственной интриги оказалось для школьников не менее полезным, чем для сотрудников. Столкнувшись с множеством неожиданных проблем, они попробовали преодолеть их, оценивая, как распределение нагрузки и порядок на рабочем месте влияют на результаты компании.
- Я стал начальником производства, - вспоминает Кирилл Черноскудов. - Оказалось, быть управленцем - тоже нелегкий хлеб. Думал, как разгрузить специалистов, которым пришлось сложнее.
По словам педагога школы Елены Фирсовой, даже далекие от технических специальностей девочки увлеченно рассказывали, как "закручивали гайки".
Директор ФРП Сергей Казаков, в свою очередь, считает полезным вовлечение учеников в настоящую трудовую деятельность.
- Когда видишь молодежь, готовую что-то менять и улучшать, - признается он, - понимаешь, что в будущем промышленность будет двигаться вперед их силами.