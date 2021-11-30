В Екатеринбурге ограбили банк

В Екатеринбурге на улице Космонавтов ограбили филиал местного банка. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошел накануне, но стало известно о нем сотрудникам учреждения только сегодня утром, когда они пришли на работу.

"Они не смогли попасть внутрь, вызвали мастера, и после того, как он вскрыл двери, стало понятно: в банк проникли воры, - рассказал официальный представитель правоохранительного ведомства. - По предварительной информации, ущерб составил несколько миллионов рублей".

Сейчас на месте работает полиция, устанавливает точные обстоятельства преступления. Известно, что накануне, когда сигнализация сработала, по адресу филиала выехали охранники ЧОП, но следов взлома не заметили и сообщать в органы о тревожном сообщении не стали.

По словам полковника Горелых, в служебных помещениях банка все перевернуто вверх дном. По всему видно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились: они повредили специальное оборудование.