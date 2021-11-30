В Екатеринбурге завершили четырехлетнюю реконструкцию Макаровского моста

В Екатеринбурге запустили движение по Макаровскому мосту. Реконструкция сооружения через реку Исеть, которое грозило без ремонта обрушиться, продолжалась четыре года.

Сначала мостостроители разобрали одну половину путепровода и заново возвели, потом - другую. В итоге ширина проезжей части увеличилась почти в два раза, а пропускная способность - в полтора. На реконструкцию потратили более трех миллиардов рублей из городского и регионального бюджетов. В следующем году планируется сделать дополнительные съезды, смонтировать архитектурную подсветку.