В Кургане после ремонта открыли мост, которого горожане ждали два года

Путепровод по проспекту Машиностроителей связывает центр столицы Зауралья с двумя крупными микрорайонами - Заозерный и Рябково, разделенными железнодорожными путями. Мост построили в 1973 году. Когда возводили, видимо, не рассчитывали на такой поток машин: до ремонта через него за сутки проходило 16 тысяч автомобилей, поэтому сооружение быстро износилось и стало разрушаться на глазах, даже дыры между швами покрытия образовались.

Мост включили в нацпроект "Безопасные качественные дороги" и в сентябре 2019 года закрыли на реконструкцию. За дело взялась опытная курганская компания мостостроителей. Стоимость контракта - свыше миллиарда рублей. Строители признаются: им впервые пришлось работать под пристальными терпеливо ожидающими взглядами курганцев, да еще в условиях пандемии.

Два года из Заозерного и Рябково, где живет треть населения Кургана, люди добирались на работу в центр объездными путями, поэтому действительно очень ждали открытия путепровода. И вот наконец свершилось! 25 ноября по мосту с тремя пролетами, четырьмя полосами движения (по две в каждую сторону) первой прошла колонна мостостроительной техники. Пешеходы порадовались: тротуары стали заметно шире прежних.

А теперь немного цифр: протяженность участка, где проведена реконструкция, составила 1 километр 663 метра от улицы Химмашевской до Промышленной, включая путепровод длиной 800 метров и подходы к нему. Строители выполнили не только наземные работы, но и проложили коммуникации. И заверили горожан: при хорошем обслуживании мост простоит 100 лет!