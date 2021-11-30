Первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания внедряет самые современные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду.

АО "Далур" - предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" (Урановый холдинг "АРМЗ") - начало "цифровую" добычу урана на Хохловском месторождении в Шумихинском районе Курганской области. Новая технология позволяет повысить экономическую эффективность и обеспечить экологическую безопасность добычи уранового сырья. Оператор не только видит на мониторах все, что происходит на глубине в полкилометра, и управляет технологией, но и может при необходимости моделировать процессы в рудном теле, поясняет первый заместитель генерального директора - исполнительный директор Уранового холдинга "АРМЗ" Виктор Святецкий.

Холдинг реализует этот проект совместно с учеными Северского технологического института НИЯУ МИФИ в рамках единой цифровой стратегии Госкорпорации "Росатом". Ранее цифровое управление было внедрено на месторождении в Бурятии и показало высокую эффективность. Теперь технологию "Умный полигон скважинного подземного выщелачивания (СПВ)" распространяют на месторождения, которые "Далур" осваивает в Зауралье.

Как отмечает замруководителя Северского технологического института НИЯУ МИФИ Михаил Носков, вопросы экологии сегодня выходят на первое место во всем мире. И в России, где добывающий комплекс играет ведущую роль в экономике, местные сообщества обеспокоены его воздействием на окружающую среду. Умные технологии позволяют гарантировать безопасную добычу и сохранение экосис­темы.

Урановый холдинг "АРМЗ" одним из первых в мире внедряет цифровые технологии на всех этапах добычи урана, от разведки до ликвидации рудников. К слову, "Далур", отметивший в июне 2021 года 20-летие, - это первое в стране предприятие по добыче урана способом скважинного подземного выщелачивания. СПВ признан во всем мире самым экологически чистым, экономичным и безопасным для персонала и населения, тем не менее зауральское предприятие непрерывно продолжает совершенствовать технологию, в том числе работает над дальнейшим снижением воздействия на окружающую среду.

Вместе с жителями деревень предприятие благоустроило обелиски Победы и территории захоронения участников Великой Отечественной войны. Фото: АО "Далур"

Эта деятельность включает не только текущее неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства, постоянный строжайший контроль за содержанием радионуклидов и загрязняющих веществ в воздухе и воде, но и точное, своевременное прогнозирование возможного отрицательного воздействия и оперативное принятие мер для его минимизации. В этом как раз очень помогают умные технологии.

Важно, что на предприятии отслеживают ситуацию с выбросами в атмосферу и от стационарных промышленных источников, и от автотранспорта и работают над их снижением, совершенствуя системы фильтрации. Учитывая специфику производства, особое внимание экологов "Далура" направлено на анализ состояния подземных вод: опасные вещества не должны попасть в водоносные горизонты.

Под контролем и места временного хранения отходов. Отметим, что с 2017 года в соответствии с законодательством РФ "Далур" осуществляет раздельный сбор и временное накопление отходов производства и потребления. Все образовавшиеся отходы ежегодно по договорам передаются специализированным организациям для обезвреживания, обработки, утилизации или захоронения. Кроме того, на предприятии производится постепенная замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп освещения на светодиодные светильники, что снижает объем образования отходов 1 класса опасности.

"Далур" не только минимизирует воздействие на окружающую среду, но и активно занимается восстановлением природных ресурсов, например леса. Так в апреле-мае нынешнего года специализированной организацией по техзаданию АО "Далур" были высажены сертифицированные двухлетние сеянцы сосны на 50 гектарах в Катайском районе, а осенью новый лес появился также на площади 7,5 гектара на Старопросветском участке в Кургане и на 2,2 гектара в Шатровском районе.

В озеленение сел предприятие вовлекает и своих сотрудников, и местных жителей. Фото: АО "Далур"

Важно, что уранодобывающее предприятие не просто проводит предписанные природоохранным законодательством мероприятия, оно также активно вовлекает в экологическую деятельность своих сотрудников, местное население, детей и подростков. Так, в рамках проекта "Зеленая Весна" на объектах АО "Далур" и близлежащих территориях ежегодно проходит массовый субботник, совместно со школьниками проводятся акции по посадке саженцев, сбору и сдаче макулатуры, очистке пришкольных территорий и береговых зон водоемов, организуются конкурсы фотографий, рисунков и поделок, проводятся уроки экологической культуры.

Экологически ответственный бизнес демонстрирует готовность к сотрудничеству с широким кругом заинтересованных сторон - общественными экологическими организациями, научными и социальными институтами. Сотрудники предприятия принимают активное участие в круг­лых столах и различных встречах для обмена опытом, совершенствования законодательной базы и распространения полезных практик. Результаты всех экологических мероприятий в виде специального отчета представляются в органы местного самоуправления населенных пунктов, прилегающих к промплощадкам, и размещаются на официальном сайте АО "Далур".

Напомним, что на урановых месторождениях Зауралья реализуется программа общественного экологического конт­роля. Меморандум об этом подписан руководителями Физико-технического института Уральского федерального университета, Института прикладной экологии Уральского отделения Российской академии наук и АО "Далур". Результаты исследований позволяют формировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах Курганской области, где ведет работы уранодобывающее предприятие.

Деятельность по защите окружающей среды оценена по достоинству: зауральское предприятие завоевало звания "Лидер природоохранной деятельности в России" и "Самое экологически чистое горнодобывающее предприятие России", а также стало призером международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие". Кроме того, "Далур" имеет и отраслевую награду - звание "Лучшее предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Между тем

К своему 20-летию предприятие "Далур" приурочило благотворительную программу "20 добрых дел": в селах, близ которых расположены производственные площадки компании, проведено благоустройство обелисков Победы и территорий захоронения участников Великой Отечественной войны, установлены детские площадки, проведена уборка территорий детского сада и Дома ветеранов и тружеников тыла. Совет молодежи предприятия организовал акции "Подари игрушку детям", "Чистый берег", "Цвети, мое село" и ряд других инициатив.

- Мы многое делали и делаем для повышения качества жизни в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах Зауралья. Мы хотим, чтобы юбилейный год вошел в нашу историю как год масштабной поддержки территории присутствия, и, надеюсь, у нас это получается, - подчеркнул руководитель предприятия Динис Ежуров.

Прямая речь

Динис Ежуров, генеральный директор АО "Далур":

- "Умный полигон" помогает нам осуществлять прогноз и своевременное выполнение ремонтно-восстановительных работ, в результате снизить затраты на обслуживание добычного комплекса.

Мы доводим обработку геологических и геотехнологических данных до полной автоматизации, обеспечивая оперативный доступ к любой геотехнологической информации, и теперь сможем рассчитывать и поддерживать оптимальные режимы отработки эксплуатационных блоков.

Специальное программное обеспечение быстро выполняет расчеты, сотрудникам остается лишь сверить данные. Мы можем управлять всеми процессами осо­знанно, принимать оперативные решения, обеспечивающие и экологичес­кую безопасность работ, и экономичес­кую эффективность, что очень важно для предприятия.

Справка "РГ"

АО "Далур" создано в 2001 году. Это единственное уранодобывающее предприятие в Уральском федеральном округе, занимается освоением ресурсов Зауральского урановорудного района (Далматовское, Хохловское и Добровольное месторождения). Налоговые отчисления АО "Далур" превышают 500 миллионов рублей в год, из них свыше 200 миллионов рублей - в региональный и местные бюджеты. Расходы социального характера составляют около 25 миллионов рублей в год, траты на благотворительность - около 10 миллионов.