В Новом Уренгое сел самолет из Уфы с технической неисправностью

Лайнер авиакомпании UTair, летевший из Уфы в Новый Уренгой, лишь со второго раза смог сесть в аэропорту ямальского города. Причиной стала техническая неисправность.

Как передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авиационный инцидент произошел сегодня в 11.07: командир доложил наземным службам, что воздушное судно уходит на второй круг из-за проблемы с механизацией.

Посадка завершилась благополучно. На борту находились 126 пассажиров - никто не пострадал.

Из-за того, что самолет сейчас проверяют техники, рейс UTair из Нового Уренгоя обратно в столицу Башкирии откладывается: ориентировочное время вылета резервного борта - 15:30.