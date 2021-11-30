В "Титановой долине" открылась Точка кипения Hi-Tech

Корпоративный центр по рационализации в Верхней Салде стал одной из 15 флагманских площадок, которые создадут по всей стране до конца года в рамках нацпроекта "Производительность труда".

В точке кипения производственники будут получать новые знания и навыки от экспертов WorldSkills и участников Национальной технологической инициативы. Форматы обучения предполагаются разные: хакатоны, командные интенсивы, воркшопы, аналитические сессии, открытые лекции.

На развитие движения новаторов направлен и Кубок рацио­нализаторства. Впервые в новой истории России его провели 25-29 октября в Екатеринбурге. Участниками турнира стали более 250 кулибиных нашей дней. Все они трудятся на предприятиях, участвующих в нацпроекте "Производительность труда".

Особенность этого мероприятия - задания от реальных заказчиков. Так, в одной из секций нужно было поднять эффективность сборки блоков, выпускаемых Уральским электромеханическим заводом, до 50 изделий в смену. А также разработать несущий сборный каркас для оборудования вместо сварного.

Если здесь свои знания и навыки бережливого производства демонстрировали пять сборных, то в секции "Инженерное мышление. Каракури" - целых девять. Пилили, сверлили, стучали молотками, придумывали устройство для дозирования и загрузки полистирола в бункер оборудования на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). В оригинале процесс полностью ручной - предстояло его механизировать, сократить время и количество наклонов оператора.

В рамках "марафона рационализаторов" первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов пообщался с молодыми инженерами. В частности, сотрудник УПЗ Дмитрий Невзоров рассказал, как ему пришла в голову идея сконструировать тестовый стенд для проверки жгутов. Это позволило сократить время на проверку продукции на 80 процентов, а общее изготовление - на 10. Директор по производству Каменск-

Уральского завода по обработке цветных металлов Иван Головко поделился опытом сокращения издержек. КУЗОЦМ - предприятие "возрастное", цеха разбросаны на большой территории. Разместив медный и бронзовый прокат более компактно, заводчане смогли увеличить производительность труда в три раза, снизить себестоимость продукции на пять процентов, а сроки изготовления - вдвое.

- Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже 111 компаний региона, из них 75 промышленных, это почти на 20 процентов больше плана на конец 2021 года и дает позитивный эффект для экономики, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. - Кроме того, наш Региональный центр компетенций возглавил рейтинг эффективности за третий квартал, опередив 39 аналогичных центров в стране по охвату и качеству адресной поддержки участников нацпроекта. Мне довелось побывать на защите многих потоков: у наших компаний огромный производственный и интеллектуальный потенциал.

Сейчас в регионе находятся в работе 25 пилотных потоков, 65 успешно завершено. В среднем время протекания процессов на них снизилось на 38 процентов, запасы "незавершенки" - на 42 процента, а выработка поднялась в 1,5 раза. Например, на нижнетагильском предприятии СТЭП смогли урезать временные потери на участке по сбору низковольтных комплектных устройств почти на треть. Компания "Уником-Сервис" увеличила выработку одного из серийных видов изделий из полиуретана с 6 до 23 штук на человека в смену. Еще один яркий пример повышения эффективности - "Здравмедтех". Уменьшив потери, здесь построили второй цех и стали выпускать больше медицинской одежды и средств индивидуальной защиты.

Справка "РГ"

Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо подать заявку на сайте www.производительность.рф. Компания должна представлять одну из пяти несырьевых отраслей (обрабатывающие производства, АПК, строительство, торговля и транспорт), иметь выручку от 400 миллионов рублей в год и долю иностранных резидентов в уставном капитале не выше 50 процентов. Помимо адресной экспертной поддержки участники могут рассчитывать на льготные займы, инвестиционный налоговый вычет, бесплатную полугодовую экспертную поддержку по формированию производственной системы с использованием методов бережливого производства.