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Строить можно больше

Выпуск цемента на Южном Урале вырастет на 400 тысяч тонн
Текст: Юлия Борисова
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Реконструкция отделения помола цемента в поселке Первомайском вошла в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области.
Монтаж оборудования укрупненными блоками дает преимущество в темпах строительства. Фото: SLK Cement Монтаж оборудования укрупненными блоками дает преимущество в темпах строительства. Фото: SLK Cement
Монтаж оборудования укрупненными блоками дает преимущество в темпах строительства. Фото: SLK Cement

К строительству новой мельницы для помола цемента в филиале "Коркино" SLK Cement приступили в феврале этого года. Завершение работ планируется весной 2022-го. В результате будут увеличены помольные мощности завода в поселке Первомайском, что позволит не только ускорить отгрузку продукции заказчикам и нарастить объем выпуска, но и расширить ассортимент - производить новый, более экологичный продукт высочайшего качества.

В этом году статистика фиксирует в регионе бурный рост строительства. Так, в январе-сентябре нынешнего года только в Челябинской области введено в эксплуатацию 1,27 миллиона квадратных метров жилья (почти на 30 процентов больше, чем годом ранее), а также 64 тысячи квад­ратов торговых и офисных зданий, 8,6 тысячи - культурных и спортивных сооружений. В УрФО за 9 месяцев построено 4,8 миллиона квадратных метров жилья - рост по отношению к прошлогоднему показателю в 1,7 раза.

- Вместе с объемами строительства растет и потребность в стройматериалах, важнейшим из которых является цемент. Компания SLK Сement - крупнейший производитель такой продукции в Уральском округе - готовится к увеличению спроса, наращивая мощности в Коркино. Учитывая значимость отрасли для региона, логично, что правительство Челябинской области внесло этот инвестпроект в перечень приоритетных, - говорит генеральный директор компании Андрей Иммореев.

Проект действительно масштабный: новая мельница, изготовленная одним из ведущих мировых производителей, Christian Pfeiffer, разместится в здании высотой до 36 мет­ров. Всего будет возведено пять новых объектов: здание помола, галерея № 1 с дозирующими бункерами для подачи клинкера и гипса, пересыпная башня, узел хранения добавок для помола клинкера и галерея № 2 для подачи материала в приемную воронку мельницы.

Работа идет строго по графику: в сентябре строительство преодолело экватор. Как рассказал главный инженер проекта Алексей Шмидт, установлены шкафы управления операционной системы мельницы, завершен монтаж шахты элеватора и ряда других конструкций, возведена галерея, со­единяющая пересыпную башню и здание мельницы, смонтированы линии транспорта сырья. На территории завода протянута кабельная линия от подстанции "Первомайская" до подстанции № 6 на 1,3 километра. Сейчас ведется монтаж крановых путей на складе клинкера и добавок, емкости сбора ливневых стоков, началось благоустройство территории. Кроме того, нанесено огнезащитное покрытие на металлоконструкции, что крайне важно для повышения безопасности объекта.

Будет обеспечена и защита окружающей среды: установлен фильтр мельницы мощностью 80 тысяч кубометров в час и другие очистные сооружения, ведется монтаж теплоизоляции фильтра. Всего в ходе реализации проекта будет установлено восемь современных рукавных фильтров, обеспечивающих улавливание цементной пыли по всей технологической линии. Это означает, что негативное воздействие на атмосферу будет почти нулевым.

Специалисты отмечают: мельница соответствует новейшим технологиям производства цемента и не отстает от мировых стандартов. Основная часть оборудования была собрана заранее, и это дало цементникам серьезное преимущество в темпах: приступать к монтажу после завершения очередного этапа строительных работ можно в кратчайшие сроки.

Уточним: на предприятии стартом проекта считают 2019 год, когда было приобретено оборудование. Для доставки габаритного груза на Южный Урал пришлось решать нетривиальные задачи - использовать автомобильный и водный транспорт. В сентябре 2020 года получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора, а в январе 2021-го пройдена строительная экспертиза. Завод получил официальное разрешение на строительство 2 февраля - и на промышленной площадке закипела работа. Судя по ее темпам, сомнений нет: новая мельница № 204 будет введена в эксплуатацию по графику.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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