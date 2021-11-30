РФ и Греция подписали договор о взаимодействии в нейтральных водах

Во вторник на XIII сессии Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель министра иностранных дел Греческой Республики Милтиадис Варвициотис подписали специальный Протокол.

Он вносит изменения в российско-греческое межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод. Данное соглашение, напомним, было заключено 10 апреля нынешнего года.

"Вносимые изменения направлены на повышение безопасности плавания кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил двух стран в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей", - сообщили в Минобороны России.