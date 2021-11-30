Россия и Таджикистан подписали соглашения о строительстве новых школ в республике

Россия и Таджикистан подписали соглашения о создании и условиях функционирования пяти новых совместных школ с обучением на русском языке в крупнейших городах Таджикистана, а также об организации деятельности российских педагогов в системе общего образования республики.

Оба документа направлены на укрепление сотрудничества двух стран в сфере образования, повышение качества образования на русском языке в Республике Таджикистан, а также защиту прав и интересов российских специалистов, работающих в республике.

Новые совместные школы, учредителями которых выступают Минпросвещения России и Минобрнауки Таджикистана, появятся в пяти городах республики: Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. Обучение будет осуществляться на русском языке в соответствии с российскими государственными стандартами. При этом в педагогический состав школ войдут учителя из России. Финансирование на оплату труда, повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и педагогического персонала школ предоставит российская сторона.

"Сегодня мы приняли ряд соглашений, которые выводят сотрудничество наших стран на новый уровень. Уверен, что создание совместных школ, где дети учатся на русском языке по российским стандартам и, что ещё важнее, у российских преподавателей, значительно повысит интерес местных школьников к русскому языку и России в целом. Таким образом, помимо качественного образования на русском языке, учащиеся этих школ получат ценные знания о России, нашей экономике и международных отношениях, культурных и национальных особенностях", - отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Россия также обеспечит школы необходимой учебной литературой и учебно-методическими комплектами, а учащиеся младших классов совместных школ, как и российские младшеклассники, будут получать бесплатное горячее питание.

В школах на бесплатной основе могут учиться дети граждан России, Таджикистана и других государств.

Справка "РГ"

Ранее президент России Владимир Путин дал прямое поручение министру просвещения Сергею Кравцову уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ, особенно в Республике Таджикистан.

В рамках гуманитарного проекта Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом" 50 преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, географии и начальных классов уже преподают в 22 школах Таджикистана. Благодаря российским специалистам ребята повышают свои навыки чтения, проявляют интерес к литературным произведениям, участвуют в олимпиадах, что открывает перед ними возможности для поступления в российские вузы.

В 2017 году Таджикистан стал первой страной, в которой был запущен проект. В настоящее время более 150 российских учителей работают в школах шести стран: Таджикистана, Киргизии, Сербии, Монголии, Вьетнама и Узбекистана.