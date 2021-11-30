Россия в ноябре увеличила добычу нефти

В ноябре в среднем за сутки добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась на 0,3% по сравнению с октябрем - до 1,485 миллиона тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти, а в этом году было принято решение о постепенном наращивании объемов для возвращения к прежним показателям. Так, согласно договоренностям с августа по ноябрь, Россия наращивает добычу на сто тысяч баррелей в месяц, такие же темпы роста прогнозируются в декабре, а всего к этому моменту с начала года добычу нарастили на 8,3%.

На фоне опасений из-за нового штамма коронавируса "омикрон" мировые цены на нефть на прошлой неделе начали падать. Сегодня баррель марки Brent впервые с сентября опустился ниже 71 доллара, тогда как неделей ранее цена превышала 80 долларов.