Нефть Brent впервые с сентября упала ниже 71 доллара за баррель

Мировые цены на нефть продолжают падать - сырье марки Brent, по данным торгов на бирже ICE, снизилось примерно на 3%. Впервые с сентября нефть опустилась ниже 71 доллара за баррель - вскоре после начала торгов цена составляла 70,82 доллара.

Нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX торгуется ниже 68 долларов за баррель с поставкой в январе. Падение превышает 3%.

Цены на нефть резко упали в конце прошлой недели - Brent рухнула с 82,3 до 75,7 доллара. Накануне цена топлива этой марки поднималась на лондонской бирже ICE на 5%, но падение отыграть не удалось. Некоторые эксперты полагают, что давление на нефтяной рынок оказало появление нового штамма коронавируса "омикрон" - на фоне опасений из-за возможных ограничений.

Между тем, члены ОПЕК+ пока выражают намерение придерживаться ранее принятого соглашения, постепенно увеличивая добычу каждый месяц.