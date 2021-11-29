На лондонской бирже ICE нефть подорожала на пять процентов

Черное золото, продаваемое на лондонской бирже ICE, начало дорожать. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года реализуется по цене 75,18 доллара за баррель (+5 процентов). Что касается североамериканской WTI - она подскочила в цене до 71,98 доллара за баррель (+5,62 процента).

В конце прошлой недели цены на черное золото рухнули. Brent подешевела с 82,3 до 75,7 доллара, а WTI - до 71 доллара.

Давление на котировки оказала информация о новом штамме коронавируса, который обнаружили в ЮАР. Вторая причина - намерение США, Великобритании и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона продавать нефть из стратегических резервов.