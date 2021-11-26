Цены на нефть падают из-за нового штамма Covid-19

Цены на нефть марки Brent 26 ноября упали почти на 8% с 82,3 до 75,7 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI потеряла в цене 8% и опустилась к уровню 71 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Основным фактором, оказавшим давление на нефтяные котировки, стала информация о новом штамме Covid-19, обнаруженном в Южной Африке. По первым оценкам, выявленный штамм, наиболее мутировавший на сегодняшний день вирус Covid-19. Пока неизвестна его способность к распространению, и способность существующих вакцин бороться с ним.

Штамм был уже обнаружен в Европе, но фоне чего некоторые страны ввели ограничения на полеты ЮАР и еще несколько стран Африки.

Давление на нефтяные цены также оказали намерение США, Великобритании и стран Азиатско-Тихоокеанского региона начать продавать нефть из стратегических резервов, чтобы снизить котировки. Основная причина такого решения - рост цен на автотопливо.

В ОПЕК пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, но на министерской встрече в начале декабря участники сделки ОПЕК+ могут договориться снизить темпы увеличения производства в январе. Существующие договоренности подразумевают рост добычи в январе 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки.