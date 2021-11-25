Новости

Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями 06:37
Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб 06:00
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19 05:11
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом 04:40
До 2022 года будет действовать временный порядок получения услуг ПФР 04:20
В США сенаторы предложили увеличить военную помощь Украине 04:15
На юге и в центре Европейской России ожидается аномально теплая погода 03:40
Диетолог Александра Лапина напомнила о полезных свойствах лимона 03:05
В Бразилии пилоты и бортпроводники объявили о бессрочной забастовке 02:22
Доходное место: Какие услуги самозанятых стоят дороже всего 02:00
Тренер Непомнящего Поткин: Начинать белыми - это хорошая новость 01:45
"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов 01:10
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку" 00:29
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других" 00:11
Определены финалисты конкурса лучших управдомов 00:10
Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал 24.11.2021
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 24.11.2021
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 24.11.2021
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 24.11.2021
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 24.11.2021
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 24.11.2021
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 24.11.2021
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 24.11.2021
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 24.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 06:37
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями

Текст: Максим Макарычев
Ученые заявили, что новый вариант SARS-CoV-2, который несет "чрезвычайно большое количество" мутаций, может вызвать новые волны COVID-19. Только 10 случаев в трех странах были подтверждены геномным секвенированием, но этот вариант вызвал серьезную озабоченность у вирусологов, поскольку некоторые мутации помогают вирусу обходить антитела, сводя на нет эффективность вакцин.
Фото: AP Photo/Dita Alangkara Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Фото: AP Photo/Dita Alangkara

Первые случаи этого варианта были зарегистрированы в африканской Ботсване 11 ноября, еще шесть подтверждены в Южной Африке и один в Гонконге у 36-летнего местного жителя. У него был отрицательный результат ПЦР-теста перед вылетом в ЮАР, где он находился с 22 октября по 11 ноября. После возвращения в Гонконг у мужчины обнаружили новый вариант коронавируса, пишет The Guardian.

В Японии дельта-штамм коронавируса самоуничтожился из-за мутации

Вариант, названный британскими учеными B.1.1.529, имеет 32 мутации в S-белке. Мутации могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и быстро размножаться, блокируя иммунные клетки.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, рассказал о новом штамме, отметив, что "невероятно большое количество спайковых мутаций вызывает серьезную озабоченность". В серии твиттов Пикок пояснил, что новый вариант пока "не очень активно передается" от человека к человеку. Ученые будут наблюдать за новым вариантом на предмет появления любых признаков того, что он набирает силу и распространяется все шире.

Профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта сообщил, что две мутации в B.1.1.529 увеличивают заразность вируса и действие антител снижается. "Это, безусловно, вызывает серьезную озабоченность", - сказал Гупта. По его словам, ключевое свойство вируса - это его повышенная заразность. А "побег от иммунной защиты - лишь часть картины того, что может случиться".

По оценкам профессора Франсуа Баллу, директора Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, большое количество мутаций в этом варианте, по-видимому, свидетельствует о том, что он мог развиться во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой. Например, у не получающего лечения пациента с ВИЧ. "Он будет плохо распознаваться нейтрализующими антителами по сравнению со штаммами Alpha или Delta", - заключил ученый.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19
Голикова: Сертификат для переболевших должен действовать год
В Ленобласти намерены ввести обязательную вакцинацию для студентов и 60+
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других"
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ