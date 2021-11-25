Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями

Первые случаи этого варианта были зарегистрированы в африканской Ботсване 11 ноября, еще шесть подтверждены в Южной Африке и один в Гонконге у 36-летнего местного жителя. У него был отрицательный результат ПЦР-теста перед вылетом в ЮАР, где он находился с 22 октября по 11 ноября. После возвращения в Гонконг у мужчины обнаружили новый вариант коронавируса, пишет The Guardian.

Вариант, названный британскими учеными B.1.1.529, имеет 32 мутации в S-белке. Мутации могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и быстро размножаться, блокируя иммунные клетки.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, рассказал о новом штамме, отметив, что "невероятно большое количество спайковых мутаций вызывает серьезную озабоченность". В серии твиттов Пикок пояснил, что новый вариант пока "не очень активно передается" от человека к человеку. Ученые будут наблюдать за новым вариантом на предмет появления любых признаков того, что он набирает силу и распространяется все шире.

Профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта сообщил, что две мутации в B.1.1.529 увеличивают заразность вируса и действие антител снижается. "Это, безусловно, вызывает серьезную озабоченность", - сказал Гупта. По его словам, ключевое свойство вируса - это его повышенная заразность. А "побег от иммунной защиты - лишь часть картины того, что может случиться".

По оценкам профессора Франсуа Баллу, директора Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, большое количество мутаций в этом варианте, по-видимому, свидетельствует о том, что он мог развиться во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой. Например, у не получающего лечения пациента с ВИЧ. "Он будет плохо распознаваться нейтрализующими антителами по сравнению со штаммами Alpha или Delta", - заключил ученый.