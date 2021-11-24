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Рубрика: В мире

Байден: Распечатывание нефти из резервов снизит стоимость бензина в США

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Решение США и ряда других стран высвободить часть нефти из своих стратегических резервов со временем поможет снизить стоимость бензина на американском рынке. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью об экономической ситуации в стране.

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Он отметил, что эти усилия не помогут решить проблему мгновенно, но изменения все же последуют. "На это потребуется время, но еще немного, и вы увидите снижение стоимости бензина", - цитирует Байдена ТАСС.

Американский лидер выразил уверенность, что его страна преодолеет проблемы, связанные с высокой стоимостью бензина. Он также заверил, что повышение стоимости топлива не стало результатом мер его администрации, направленных на переход к использованию чистых источников энергии.

Напомним, во вторник Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. По сообщениям Белого дома, это позволит снизить цены для американцев и "устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением". Эти действия предприняты вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.

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