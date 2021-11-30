Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад

В минувшую "черную пятницу" россияне потратили более 85,7 миллиарда рублей. Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Эти цифры более чем в два раза превышают показатели прошлого года.

На первом месте по объемам продаж достаточно предсказуемо оказались одежда и обувь - 30% от общих трат. На следующих позициях - "товары для дома и дачи", "электроника и бытовая техника", "продукты питания" и "товары для детей".

Примечательно, что более 33,5 миллиарда рублей россияне потратили на онлайн-услуги. В том числе - обучающие курсы, подарочные сертификаты, билеты на концерты и в театры, на спортивные мероприятия и в кинотеатры, подписки на литературные издания и СМИ, а также онлайн-сервисы.