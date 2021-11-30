Ростуризм: По меньшей мере 500 россиян не могут вернуться в Россию из ЮАР

Как минимум 500 российских туристов, прибывших самостоятельно в Южно-Африканскую Республику, не могут вернуться в Россию из-за ограничения авиасообщения. Об этом сообщили в Ростуризме. Для российских граждан открыли специальную онлайн-форму.

"По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян", - отметили в Ростуризме.

Однако далеко не все граждане России, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учет. Потому в Ростуризме рекомендовали всем находящимся в ЮАР российским туристам сообщить о себе в посольство России, чтобы получить оперативную информацию о возможных вариантах возвращения.

На сайте Общественного совета Ростуризма штабтуризм.рф открыта специальная онлайн-форма для подачи обращений.

Специалисты Ростуризма оперативно рассматривают все поступающие обращения и в случае необходимости подключают коллег из других профильных ведомств.

Вернуться из ЮАР российские туристы не могут, так как третьи страны ограничили авиасообщение с этой страной из-за нового штамма коронавируса, а у России прямое авиасообщение с ЮАР отсутствует.

При поддержке посольства России в ЮАР, генерального консульства России в Кейптауне и авиакомпании Ethiopian Airlines 3 декабря состоится коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун - Аддис-Абеба - Москва. Генеральное консульство ведет формирование списка желающих лететь этим рейсом. Более подробную информацию можно найти в telegram-канале Генерального консульства России в Кейптауне: https://t.me/Rus_Cons.

Также сотрудники генконсульства ведут переговоры с представителями западных авиакомпаний о возможности допуска на самолеты российских граждан, чтобы они могли вернуться в Россию транзитом через Европу.

В Ростуризме уточнили, что вывозить пассажиров из ЮАР продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways.