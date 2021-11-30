Большую часть своей жизни я посвятила изучению истории, культуры, прошлого и настоящего Китая, что стало не только моей профессией, но и призванием. Почти полжизни - с 2004 до 2021 года, в котором отмечается славный юбилей - 80-летие иновещания Китая, - я работаю в Русской редакции Международного радио Китая (ныне Русская редакция Медиакорпорации Китая).

Нашу работу в иновещании я и мои коллеги-единомышленники рассматриваем как небольшой вклад в великое дело укрепления взаимопонимания между Китаем и Россией - народами-соседями, прошедшими нелегкое прошлое, переживающими полное потрясений и волнительных событий настоящее и уверенно смотрящими в будущее.

Я пришла работать на радио в год 50-летия русскоязычного вещания (2004 г.), именно в те годы начался переломный момент в истории развития самого международного радиовещания - на моих глазах Русская редакция обратилась к развитию СМИ-дипломатии, к реализации совместных проектов с ведущими российскими СМИ. Кроме того, за эти годы Русская редакция осуществила переход от традиционных средств радиовещания к созданию мультимедийной корпорации, подразумевающей развитие всех аспектов мультимедиа, таких, как новые медиа, видео, интернет, социальные сети, мобильное приложение.

С тех пор прошло 16 лет. МРК стало составной частью Медиакорпорации Китая, наша редакция активно развивается, реализуя свои возможности как русскоязычное медиа, а также рационально используя ресурсы всей Медиакорпорации.

Когда я только пришла в Русскую редакцию в 2004 году, я была самым молодым иностранным специалистом на всем МРК. Тогда наша редакция делала первые шаги в освоении интернета, в основном, занимаясь радиоконтентом, вещая ежедневно в течение часа на ультракоротких частотах. Помню, что новости о Китае, которые мы передавали, были "второй свежести", компьютеров в редакции не хватало, да и не все сотрудники тогда умели ими пользоваться, в то время в нашей редакции молодежи было немного, в основном это были опытные пожилые русисты, прекрасно владеющие русским и, как говорится, получившие закалку и боевое крещение взлетами и падениями в межгосударственных отношениях.

С 2005 года под руководством нашего бессменного главного редактора, человека-легенды Фань Бинбин мы несколько раз меняли формат наших передач, новостных выпусков спецрубрик, а также формат прямых эфиров. Сначала мы старались "осовременить" наш радиоконтент, сделать его более гибким и интересным для слушателей из России, включив туда радиопередачи, посвященные современному китайскому обществу и экономике с обязательными интервью и эксклюзивными историями. Сотрудники редакции в ходе журналистских командировок путешествовали по всей стране, чтобы потом в интересном формате специального репортажа рассказать нашим радиослушателям о современных реалиях не только Пекина, но и всей страны. В те годы редакция также начала модернизацию информационного блока, стремясь сделать новостную информацию более оперативной и актуальной, привлекать информационные ресурсы Новостного центра МРК, чтобы наши радиослушатели и аудитория нашего сайта смогли получать свежую информацию о Китае из первых рук.

С 2004 по 2011 год мы выпустили ряд заслуживающих внимание тематических программ, прямых эфиров, репортажей и брендовых программ, многие из которых нашли активный отклик у радиослушателей и были удостоены премии лучших программ внешнего информационного распространения Международного радио Китая.

В 2009 году в рамках портала "МРК-онлайн" был запущен сайт нашей редакции www.crirussian.cn, который с течением времени постоянно обновлялся и расширялся. На сайте мы размещали много материалов страноведческого и туристического содержания (China ABC), неизменной популярностью пользовалась рубрика по изучению китайского языка, а также всевозможные конкурсы среди радиослушателей. В это же время на сайте Русской редакции МРК мы стали размещать видеоинтервью в прямом эфире. Так, в мае 2008 года во время посещения президентом РФ Дмитрием Медведевым Пекинского университета ведущий редакции вместе со специально приглашенными гостями (посол КНР в РФ Чжан Дэгуан и глава представительства ТАСС А.В. Кириллов) из студии вели прямую трансляцию его выступления студентам. Это был первый успешный опыт, который было решено продолжить. Впоследствии видеоинтервью в прямом эфире (с синхронным переводом на русский/китайский) прошли с участием гимнастки С. Хоркиной, послом Таджикистана в КНР Р. Алимовым, мэрами приграничных городов Хэйхэ, Муданьцзян, послом РФ в Китае С.С. Разовым и секретарем ШОС Чан Дэгуаном. Те видеоинтервью стали новым аспектом в нашей работе, тот опыт оказался полезным, мы продолжаем его до сих пор (незадолго до эпидемии в конце 2019 года подобное видеоинтервью прошло с участием пресс-представителя МИДа Марией Захаровой).

Съемки совместного документального фильма "Китай и Россия на Шелковом пути". Китай, Сиань, 2016 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Для укрепления связей с нашей аудиторией с 2011 года Русская редакция открыла аккаунт Международного радио Китая в крупнейшей социальной сети России - "ВКонтакте". Кроме того, выпускаемая нашей редакцией с 2004 года газета "Дыхание Китая" в 2010 году превратилась в журнал с тем же названием и в настоящее время выходит как вкладка к "Российской газете".

Большая заслуга в этом принадлежит нашей бессменной руководительнице Фань Бинбин, которая сплотила вокруг себя молодых активистов и нас, русских специалистов. Эта энергичная женщина всегда была полна идей, для нее не существовало слов "невозможно", "не получится". Думаю, благодаря ее упорству и поддержке всей редакции мы приступили к ставшему впоследствии брендовому проекту "Здравствуй, Китай". Фань Бинбин стояла у истоков СМИ-дипломатии. Именно тогда (2006-2007 гг.) наша редакция стала организатором и активным участником совместного автопробега "Дорогами дружбы. Путешествие по России и Китаю". Журналистские туры по России и Китаю прошли в рамках проведения национальных годов двух стран. Это были беспрецедентные мероприятия, в ходе которых журналисты из обеих стран буквально на ногах "мерили километры" по просторам России и Китая. После этого в 2006-2007 годах Русская редакция также организовала фотоконкурс для фотокорреспондентов двух стран. И, наконец, при участии СМИ обеих стран в рамках Года русского языка в Китае Русская редакция провела грандиозный всекитайский конкурс для любителей русских песен в Китае под названием "К России с любовью: в Китае поют русские песни".

Самым большим успехом в реализации этого проекта стала церемония награждения, когда в ходе визита премьер-министра России Путина в Китай на торжестве, посвященном 60-летию дипломатических отношений двух стран, премьеры двух стран (Владимир Путин и Вэнь Цзябао) вручили премию финалисту нашего конкурса. Несомненно, это был успех нашей редакции!

Окрыленные добрыми словами премьеров и высоких руководителей Китая и России, с 2010 года мы совместно с российскими коллегами из ведущих СМИ решили проводить проект "Здравствуй, Китай!". В 2010 году вышел первый сезон проекта - в ходе Года китайского языка в России Русская редакция МРК подготовила сто коротких видео, объясняющих самые базовые, символичные, ходовые и модные слова китайского языка. Видеоролики транслировались на российском канале "Культура", были размещены на нашем сайте и на сайтах наших российских партнеров - радиостанции "Голос России" и агентства ИТАР-ТАСС. Реализация этого первого сезона проекта "Здравствуй, Китай" открыла перед нами двери к огромной российской аудитории. По признанию российской прессы, "языковой проект" МРК вызвал в России настоящий бум интереса к китайскому языку.

Журналистская командировка на "родину чая" в поселок Лунцзин. Пров. Чжэцзян, 2015 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Второй сезон проекта "Здравствуй, Китай!" был посвящен туризму, при подготовке третьего - "молодежного сезона" - Русская редакция значительно увеличила число партнеров в России, в числе которых оказались информационное агентство "Россия сегодня", редакция "Российской газеты" и телеканал Russia Today, таким образом были задействованы телересурсы, ресурсы печатных СМИ, сайт. Кроме того, Русская редакция подготовила сборник "Онлайновое общение молодежи Китая и России", он был составлен Международным радио Китая по поручению Минобразования КНР в соответствии с инициативой вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун. В первом полугодии 2015 года на страницах "Российской газеты" было опубликовано 100 схем инфографики о современной молодежи Китая и России.

Огромным по значимости событием в истории нашей редакции стал запуск в 2017 году двуязычного мобильного приложения "Китай - Россия: главное", которое во многом определяет характер работы нашей редакции до сих пор. Можно сказать, что я вместе с китайскими коллегами стояла у истоков создания приложения. Не скрою, процесс создания приложения был трудным. Во-первых, Русская редакция вела переговоры об обмене новостной информацией с РИА Новости, "Россия сегодня", "Российской газетой" и другими ведущими СМИ. С другой стороны, мультимедийный формат приложения подразумевал интеграцию всех накопленных и создаваемых нами ресурсов: не только новостей, но и радиоконтента, информации для сайта, статей журнала "Дыхание Китая", видеоконтента, новых сезонов проекта "Здравствуй, Китай" (документальный фильм "Китай и Россия на Шелковом пути"). Кроме того, мы впервые разрабатывали "оболочку" приложения, чтобы людям из Китая и России было удобно им пользоваться.

Были и другие новые аспекты работы. В частности, проведение прямых эфиров в мобильном приложении. Первый подобный "мобильный" эфир состоялся по случаю 90-летия Народно-Освободительной армии Китая. Я и мои китайские коллеги переводили выступление Си Цзиньпина. Было важно, чтобы основные моменты текста выступления вышли в приложение практически в реальном времени. Благодаря слаженной работе мы закончили перевод и размещение отрывков речи Си Цзиньпина в момент, когда он закончил свое выступление в прямом эфире по телевидению. После первого прямого эфира для приложения мы провели еще несколько подобных эфиров, приуроченных к важным политическим событиям в Китае (XIX съезд КПК и др.).

С появлением мобильного приложения мы окончательно разрешили "больной вопрос" о неактуальном и неоперативном характере наших информационных сообщений. Зачастую переводы выступлений Си Цзиньпина выходят в нашем приложении намного раньше появления официальных переводов МИДа. Очень часто наши новости опережают новостное агентство "Синьхуа".

Журналистский тур по Великому Шелковому пути, провинция Ганьсу, 2016 г.

Кроме того, ввиду тесных контактов лидеров наших стран в приложении было решено запустить специальные рубрики о В. Путине (в китайской версии) и Си Цзиньпине в русскоязычной версии.

В 2018 году Международное радио Китая, Центральное народное радио и Центральное телевидение Китая объединились в единую Медиакорпорацию Китая, что во многом способствовало стремительной динамике развития приложения "Китай - Россия: главное", однако и здесь не могу не упомянуть "человеческий фактор". Благодаря поддержке нашей "второй Фань Бинбин" - молодой, креативной и энергичной начальнице Лю Янь и активности нового поколения коллег мы обратились к новым аспектам в развитии приложения, русскоязычного вещания и укреплению народной дипломатии. В приложении мы стали проводить интерактивные акции с участием аудитории двух стран. Так, мы провели акцию для китайской аудитории приложения "Хочу на чемпионат мира по футболу", далее - в поддержку саммита ШОС. Но самой яркой страницей в истории нашего молодого приложения стала интерактивная акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию китайско-российских дипломатических отношений. "Мы вместе!" - мультимедийная интерактивная онлайн-акция, разработанная Медиакорпорацией Китая и МИА "Россия сегодня", она собрала более 1 миллиарда просмотров и комментариев, в акции участвовали немало известных общественных деятелей, звезд журналистики и шоу-бизнеса. 18 миллионов креативных фото- и видеоработ были присланы из России и Китая, из этих работ было создано трехмерное виртуальное панно на основе новейших технологий. 5 июня 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере в Большом театре в Москве, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, совместно посмотрели видеоролик "Мы вместе!" о китайско-российских гуманитарных обменах.

В 2018 году в редакции было решено запустить специальную рубрику "Изучаем китайский язык вместе с Си Цзиньпином". Эта программа стала обновленной версией нашей давнишней и ставшей популярной брендовой радиопрограммы "Мы все говорим по-китайски". Презентация серии программ "Учим китайский язык с Си Цзиньпином" состоялась в июне 2019 года в моем родном городе - Санкт-Петербурге с участием видных ученых, политиков и руководства Медиакорпорации Китая.

Почему в Петербурге? В 2018 году мы снова изменили формат нашего традиционного радиовещания с учетом вещания в FM-диапазоне на волнах Санкт-Петербургского радио "Метро". Наконец, наши передачи и новости стали доходить до аудитории напрямую.

Таким образом, мы вовсе не забыли наш радиоформат, а наоборот - прямая радиосвязь с нашими радиослушателями дает нам заряд бодрости и надежду, что не только новые медиа, но и наш традиционный радиоформат (уже на качественно новом и более доступном канале FM) по-прежнему дает высокий медиаэффект.

Региональный тур конкурса "К России с любовью: в Китае поют русские песни". Харбин, 2009 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Мы продолжаем готовить интересные передачи и прямые трансляции с важных событий в Китае. Так, в 2019 году мы с успехом провели прямую трансляцию с торжеств на площади Тяньаньмэнь в честь 70-летия КНР.

Мы продолжаем работать над брендовым проектом "Здравствуй, Китай!". В 2018 году Русская редакция обратилась к новому формату - 100-серийному аудиоспектаклю "Путешествие на Запад". Для этого была проведена литературная обработка и перевод, аудиокнига записана в формате аудиоспектакля, который вышел в приложении. Также в России в издательстве "Шанс" выходит книга с эксклюзивными иллюстрациями и QR-ссылками на аудиопектакль в приложении.

Кроме того, в прошлом году в рамках приложения был открыт совместный аналитический центр "Россия - Китай: события и комментарии", к участию в написании которых часто приглашаются эксперты, ученые и политики РФ.

Во время бушующей в Китае эпидемии работа нашей редакции не только не остановилась, а, наоборот, стала еще активнее. Мы активно освещали противоэпидемическую помощь двух стран, размещая в приложении эксклюзивные фотографии с самолетов двух стран с грузами противоэпидемической помощи, рассказывали об обменах визитами друг к другу китайских и российских врачей. Вместе с коллегами из информационного агентства "Россия сегодня" мы подготовили совместный проект под названием "На связи Ухань", где были представлены интервью с представителями разных слоев общества охваченного эпидемией города Ухань. Этот информативный проект позитивно оценили в России, он был размещен на сайте РИА Новости, "Российской газеты" и в др. российских СМИ.

Кроме того, мы запели и снова провели интерактивную акцию! Совместно с "Радио-Метро" (Санкт-Петербург) мы сначала подготовили поэтический перевод песни "Ангелы жизни", которую исполнили российские звезды вместе с ведущими Медиакорпорации, песня прошла в эфире "Радио-Метро", транслировалась по некоторым региональным каналам России. Затем мы провели интерактивную акцию на нашем аккаунте "ВКонтакте" "Спой песню - поддержи врачей". Всего в нашем приложении и "ВКонтакте" зафиксировано 1 миллион 150 тысяч просмотров видеоклипа.

В период эпидемии, чтобы поддержать людей в двух странах и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы подготовили онлайн-концерт "Музыка нас вязала", в нем приняли участие виртуозы из двух стран, которые в прямом эфире исполнили знаменитые композиции военных лет, а также шедевры народной музыки. Концерт транслировался на всех онлайн-площадках Медиакорпорации Китая, в приложении "Россия - Китай: главное", в ведущих социальных сетях двух стран. Информационную поддержку концерту предоставили "Российская газета" и РИА Новости. В прямом эфире 48-минутный концерт просмотрели порядка 220 тысяч человек, а всего его просмотрели 1,20 миллиона.

Открытие Года китайского туризма в России. Москва, 2013 г. Фото: Медиакорпорация Китая

В этот сложный период под руководством Комитета мира, дружбы и развития Русская редакция Медиакорпорации Китая провела опрос среди аудитории двух стран, в котором приняли участие около 1500 человек с каждой из сторон. Если в начале работы нашего приложения мы проводили более общие опросы аудитории типа "с чем у вас ассоциируется Китай/Россия" (ушу, водка, матрешка, панда и др.), то сейчас, учитывая медиаэффект нашей работы и более глубокую осведомленность аудитории (особенно молодежи) о стране-соседе, темой опроса стало противоэпидемическое сотрудничество и недопущение политизации коронавирусной инфекции. Более 2/3 россиян из больших городов России выразили свою поддержку Китаю в свете нападок со стороны США, большинство респондентов положительно оценивают противоэпидемическое сотрудничество Китая и России и испытывают оптимизм по поводу развития двусторонних отношений. Это наглядно подтверждает осведомленность нашей молодой аудитории о реалиях наших стран, а также говорит о достаточно высокой эффективности китайских медиа, в частности нашего сегмента Медиакорпорации.

Словом, за последние почти два десятка лет мы задействовали практически все известные до сих пор каналы вещания, включая новые мультимедийные средства, и без ложной скромности скажу, Русской редакции есть чем гордиться!

И в завершение самое главное - цифры! В 2011 году мы оценивали количество нашей аудитории исходя из присланных нам почтовых и электронных писем, их было 11 670. Наша аудитория на 43,88 процента состояла из людей от 30 до 50 лет, еще на 2/3 она состояла из пожилых людей - пенсионеров. По данным на сегодня, наше приложение было скачано более 6,5 миллиона раз (китайская и российская аудитории), аудитория "ВКонтакте" насчитывает 650 тысяч человек, 90 процентов из них - молодежь до 30 лет.

Высокие отношения

Дружба как информповод

Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил о готовности расширять партнерство с Китаем, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином. Глава государства отметил, что сейчас двусторонние отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. В тот же день глава российского государства подписал указ о награждении орденом Дружбы генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна "за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая". Это стало лишним свидетельством важности информподдержки российско-китайских отношений.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Путин и Шэнь Хайсюн знакомы лично. В 2018 году спустя месяц после инаугурации Владимир Путин дал ему эксклюзивное интервью, в котором отметил, что "придает большое значение сотрудничеству с традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относится и Китайская Народная Республика".

С тех пор гендиректор Медиакорпорации Китая постоянно уделял повышенное внимание информационному сопровождению российско-китайского взаимодействия. Показательно, что в 2021 году входящий в структуру Медиакорпорации телеканал CGTN-Русский был включен в базовый пакет общенационального телевещания КНР - теперь его можно смотреть по всем городам и весям Поднебесной. В июле нынешнего года Шэнь Хайсюн и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в качестве сопредседателей Совета по СМИ Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития выступили с инициативой "Укрепление медиасотрудничества во имя добрососедства и дружбы".

Документ предполагает как усиление информационной поддержки двусторонних отношений, так и совместную работу по формированию глобального общественного мнения. В частности, отмечено, что "на фоне сложной и меняющейся обстановки на глобальном информационном поле медиаструктурам двух стран следует, придерживаясь журналистской этики, на основе объективного, справедливого и всестороннего подхода сохранять стратегическую решимость к формированию глобального общественного мнения".

Российские и китайские медиа договорились, что будут объяснять свои позиции на основе фактов, а не голословных заявлений. Такую информполитику очень метко прокомментировал ранее посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, "Россия и Китай в диалоге с другими странами свои позиции разъясняют, а оппоненты с Запада свои позиции - навязывают. В этом основная разница между нашими подходами".

Российский дипломат при этом отметил: "Широкому кругу стран попросту надоели двойные стандарты и навязывание позиций Запада". Поэтому голос России и Китая все более слышим на международной арене, позиции Москвы и Пекина разделяют все больше стран.