Нашу работу в иновещании я и мои коллеги-единомышленники рассматриваем как небольшой вклад в великое дело укрепления взаимопонимания между Китаем и Россией - народами-соседями, прошедшими нелегкое прошлое, переживающими полное потрясений и волнительных событий настоящее и уверенно смотрящими в будущее.
Я пришла работать на радио в год 50-летия русскоязычного вещания (2004 г.), именно в те годы начался переломный момент в истории развития самого международного радиовещания - на моих глазах Русская редакция обратилась к развитию СМИ-дипломатии, к реализации совместных проектов с ведущими российскими СМИ. Кроме того, за эти годы Русская редакция осуществила переход от традиционных средств радиовещания к созданию мультимедийной корпорации, подразумевающей развитие всех аспектов мультимедиа, таких, как новые медиа, видео, интернет, социальные сети, мобильное приложение.
С тех пор прошло 16 лет. МРК стало составной частью Медиакорпорации Китая, наша редакция активно развивается, реализуя свои возможности как русскоязычное медиа, а также рационально используя ресурсы всей Медиакорпорации.
Когда я только пришла в Русскую редакцию в 2004 году, я была самым молодым иностранным специалистом на всем МРК. Тогда наша редакция делала первые шаги в освоении интернета, в основном, занимаясь радиоконтентом, вещая ежедневно в течение часа на ультракоротких частотах. Помню, что новости о Китае, которые мы передавали, были "второй свежести", компьютеров в редакции не хватало, да и не все сотрудники тогда умели ими пользоваться, в то время в нашей редакции молодежи было немного, в основном это были опытные пожилые русисты, прекрасно владеющие русским и, как говорится, получившие закалку и боевое крещение взлетами и падениями в межгосударственных отношениях.
С 2005 года под руководством нашего бессменного главного редактора, человека-легенды Фань Бинбин мы несколько раз меняли формат наших передач, новостных выпусков спецрубрик, а также формат прямых эфиров. Сначала мы старались "осовременить" наш радиоконтент, сделать его более гибким и интересным для слушателей из России, включив туда радиопередачи, посвященные современному китайскому обществу и экономике с обязательными интервью и эксклюзивными историями. Сотрудники редакции в ходе журналистских командировок путешествовали по всей стране, чтобы потом в интересном формате специального репортажа рассказать нашим радиослушателям о современных реалиях не только Пекина, но и всей страны. В те годы редакция также начала модернизацию информационного блока, стремясь сделать новостную информацию более оперативной и актуальной, привлекать информационные ресурсы Новостного центра МРК, чтобы наши радиослушатели и аудитория нашего сайта смогли получать свежую информацию о Китае из первых рук.
С 2004 по 2011 год мы выпустили ряд заслуживающих внимание тематических программ, прямых эфиров, репортажей и брендовых программ, многие из которых нашли активный отклик у радиослушателей и были удостоены премии лучших программ внешнего информационного распространения Международного радио Китая.
В 2009 году в рамках портала "МРК-онлайн" был запущен сайт нашей редакции www.crirussian.cn, который с течением времени постоянно обновлялся и расширялся. На сайте мы размещали много материалов страноведческого и туристического содержания (China ABC), неизменной популярностью пользовалась рубрика по изучению китайского языка, а также всевозможные конкурсы среди радиослушателей. В это же время на сайте Русской редакции МРК мы стали размещать видеоинтервью в прямом эфире. Так, в мае 2008 года во время посещения президентом РФ Дмитрием Медведевым Пекинского университета ведущий редакции вместе со специально приглашенными гостями (посол КНР в РФ Чжан Дэгуан и глава представительства ТАСС А.В. Кириллов) из студии вели прямую трансляцию его выступления студентам. Это был первый успешный опыт, который было решено продолжить. Впоследствии видеоинтервью в прямом эфире (с синхронным переводом на русский/китайский) прошли с участием гимнастки С. Хоркиной, послом Таджикистана в КНР Р. Алимовым, мэрами приграничных городов Хэйхэ, Муданьцзян, послом РФ в Китае С.С. Разовым и секретарем ШОС Чан Дэгуаном. Те видеоинтервью стали новым аспектом в нашей работе, тот опыт оказался полезным, мы продолжаем его до сих пор (незадолго до эпидемии в конце 2019 года подобное видеоинтервью прошло с участием пресс-представителя МИДа Марией Захаровой).
Для укрепления связей с нашей аудиторией с 2011 года Русская редакция открыла аккаунт Международного радио Китая в крупнейшей социальной сети России - "ВКонтакте". Кроме того, выпускаемая нашей редакцией с 2004 года газета "Дыхание Китая" в 2010 году превратилась в журнал с тем же названием и в настоящее время выходит как вкладка к "Российской газете".
Большая заслуга в этом принадлежит нашей бессменной руководительнице Фань Бинбин, которая сплотила вокруг себя молодых активистов и нас, русских специалистов. Эта энергичная женщина всегда была полна идей, для нее не существовало слов "невозможно", "не получится". Думаю, благодаря ее упорству и поддержке всей редакции мы приступили к ставшему впоследствии брендовому проекту "Здравствуй, Китай". Фань Бинбин стояла у истоков СМИ-дипломатии. Именно тогда (2006-2007 гг.) наша редакция стала организатором и активным участником совместного автопробега "Дорогами дружбы. Путешествие по России и Китаю". Журналистские туры по России и Китаю прошли в рамках проведения национальных годов двух стран. Это были беспрецедентные мероприятия, в ходе которых журналисты из обеих стран буквально на ногах "мерили километры" по просторам России и Китая. После этого в 2006-2007 годах Русская редакция также организовала фотоконкурс для фотокорреспондентов двух стран. И, наконец, при участии СМИ обеих стран в рамках Года русского языка в Китае Русская редакция провела грандиозный всекитайский конкурс для любителей русских песен в Китае под названием "К России с любовью: в Китае поют русские песни".
Самым большим успехом в реализации этого проекта стала церемония награждения, когда в ходе визита премьер-министра России Путина в Китай на торжестве, посвященном 60-летию дипломатических отношений двух стран, премьеры двух стран (Владимир Путин и Вэнь Цзябао) вручили премию финалисту нашего конкурса. Несомненно, это был успех нашей редакции!
Окрыленные добрыми словами премьеров и высоких руководителей Китая и России, с 2010 года мы совместно с российскими коллегами из ведущих СМИ решили проводить проект "Здравствуй, Китай!". В 2010 году вышел первый сезон проекта - в ходе Года китайского языка в России Русская редакция МРК подготовила сто коротких видео, объясняющих самые базовые, символичные, ходовые и модные слова китайского языка. Видеоролики транслировались на российском канале "Культура", были размещены на нашем сайте и на сайтах наших российских партнеров - радиостанции "Голос России" и агентства ИТАР-ТАСС. Реализация этого первого сезона проекта "Здравствуй, Китай" открыла перед нами двери к огромной российской аудитории. По признанию российской прессы, "языковой проект" МРК вызвал в России настоящий бум интереса к китайскому языку.
Второй сезон проекта "Здравствуй, Китай!" был посвящен туризму, при подготовке третьего - "молодежного сезона" - Русская редакция значительно увеличила число партнеров в России, в числе которых оказались информационное агентство "Россия сегодня", редакция "Российской газеты" и телеканал Russia Today, таким образом были задействованы телересурсы, ресурсы печатных СМИ, сайт. Кроме того, Русская редакция подготовила сборник "Онлайновое общение молодежи Китая и России", он был составлен Международным радио Китая по поручению Минобразования КНР в соответствии с инициативой вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун. В первом полугодии 2015 года на страницах "Российской газеты" было опубликовано 100 схем инфографики о современной молодежи Китая и России.
Огромным по значимости событием в истории нашей редакции стал запуск в 2017 году двуязычного мобильного приложения "Китай - Россия: главное", которое во многом определяет характер работы нашей редакции до сих пор. Можно сказать, что я вместе с китайскими коллегами стояла у истоков создания приложения. Не скрою, процесс создания приложения был трудным. Во-первых, Русская редакция вела переговоры об обмене новостной информацией с РИА Новости, "Россия сегодня", "Российской газетой" и другими ведущими СМИ. С другой стороны, мультимедийный формат приложения подразумевал интеграцию всех накопленных и создаваемых нами ресурсов: не только новостей, но и радиоконтента, информации для сайта, статей журнала "Дыхание Китая", видеоконтента, новых сезонов проекта "Здравствуй, Китай" (документальный фильм "Китай и Россия на Шелковом пути"). Кроме того, мы впервые разрабатывали "оболочку" приложения, чтобы людям из Китая и России было удобно им пользоваться.
Были и другие новые аспекты работы. В частности, проведение прямых эфиров в мобильном приложении. Первый подобный "мобильный" эфир состоялся по случаю 90-летия Народно-Освободительной армии Китая. Я и мои китайские коллеги переводили выступление Си Цзиньпина. Было важно, чтобы основные моменты текста выступления вышли в приложение практически в реальном времени. Благодаря слаженной работе мы закончили перевод и размещение отрывков речи Си Цзиньпина в момент, когда он закончил свое выступление в прямом эфире по телевидению. После первого прямого эфира для приложения мы провели еще несколько подобных эфиров, приуроченных к важным политическим событиям в Китае (XIX съезд КПК и др.).
С появлением мобильного приложения мы окончательно разрешили "больной вопрос" о неактуальном и неоперативном характере наших информационных сообщений. Зачастую переводы выступлений Си Цзиньпина выходят в нашем приложении намного раньше появления официальных переводов МИДа. Очень часто наши новости опережают новостное агентство "Синьхуа".
Кроме того, ввиду тесных контактов лидеров наших стран в приложении было решено запустить специальные рубрики о В. Путине (в китайской версии) и Си Цзиньпине в русскоязычной версии.
В 2018 году Международное радио Китая, Центральное народное радио и Центральное телевидение Китая объединились в единую Медиакорпорацию Китая, что во многом способствовало стремительной динамике развития приложения "Китай - Россия: главное", однако и здесь не могу не упомянуть "человеческий фактор". Благодаря поддержке нашей "второй Фань Бинбин" - молодой, креативной и энергичной начальнице Лю Янь и активности нового поколения коллег мы обратились к новым аспектам в развитии приложения, русскоязычного вещания и укреплению народной дипломатии. В приложении мы стали проводить интерактивные акции с участием аудитории двух стран. Так, мы провели акцию для китайской аудитории приложения "Хочу на чемпионат мира по футболу", далее - в поддержку саммита ШОС. Но самой яркой страницей в истории нашего молодого приложения стала интерактивная акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию китайско-российских дипломатических отношений. "Мы вместе!" - мультимедийная интерактивная онлайн-акция, разработанная Медиакорпорацией Китая и МИА "Россия сегодня", она собрала более 1 миллиарда просмотров и комментариев, в акции участвовали немало известных общественных деятелей, звезд журналистики и шоу-бизнеса. 18 миллионов креативных фото- и видеоработ были присланы из России и Китая, из этих работ было создано трехмерное виртуальное панно на основе новейших технологий. 5 июня 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере в Большом театре в Москве, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, совместно посмотрели видеоролик "Мы вместе!" о китайско-российских гуманитарных обменах.
В 2018 году в редакции было решено запустить специальную рубрику "Изучаем китайский язык вместе с Си Цзиньпином". Эта программа стала обновленной версией нашей давнишней и ставшей популярной брендовой радиопрограммы "Мы все говорим по-китайски". Презентация серии программ "Учим китайский язык с Си Цзиньпином" состоялась в июне 2019 года в моем родном городе - Санкт-Петербурге с участием видных ученых, политиков и руководства Медиакорпорации Китая.
Почему в Петербурге? В 2018 году мы снова изменили формат нашего традиционного радиовещания с учетом вещания в FM-диапазоне на волнах Санкт-Петербургского радио "Метро". Наконец, наши передачи и новости стали доходить до аудитории напрямую.
Таким образом, мы вовсе не забыли наш радиоформат, а наоборот - прямая радиосвязь с нашими радиослушателями дает нам заряд бодрости и надежду, что не только новые медиа, но и наш традиционный радиоформат (уже на качественно новом и более доступном канале FM) по-прежнему дает высокий медиаэффект.
Мы продолжаем готовить интересные передачи и прямые трансляции с важных событий в Китае. Так, в 2019 году мы с успехом провели прямую трансляцию с торжеств на площади Тяньаньмэнь в честь 70-летия КНР.
Мы продолжаем работать над брендовым проектом "Здравствуй, Китай!". В 2018 году Русская редакция обратилась к новому формату - 100-серийному аудиоспектаклю "Путешествие на Запад". Для этого была проведена литературная обработка и перевод, аудиокнига записана в формате аудиоспектакля, который вышел в приложении. Также в России в издательстве "Шанс" выходит книга с эксклюзивными иллюстрациями и QR-ссылками на аудиопектакль в приложении.
Кроме того, в прошлом году в рамках приложения был открыт совместный аналитический центр "Россия - Китай: события и комментарии", к участию в написании которых часто приглашаются эксперты, ученые и политики РФ.
Во время бушующей в Китае эпидемии работа нашей редакции не только не остановилась, а, наоборот, стала еще активнее. Мы активно освещали противоэпидемическую помощь двух стран, размещая в приложении эксклюзивные фотографии с самолетов двух стран с грузами противоэпидемической помощи, рассказывали об обменах визитами друг к другу китайских и российских врачей. Вместе с коллегами из информационного агентства "Россия сегодня" мы подготовили совместный проект под названием "На связи Ухань", где были представлены интервью с представителями разных слоев общества охваченного эпидемией города Ухань. Этот информативный проект позитивно оценили в России, он был размещен на сайте РИА Новости, "Российской газеты" и в др. российских СМИ.
Кроме того, мы запели и снова провели интерактивную акцию! Совместно с "Радио-Метро" (Санкт-Петербург) мы сначала подготовили поэтический перевод песни "Ангелы жизни", которую исполнили российские звезды вместе с ведущими Медиакорпорации, песня прошла в эфире "Радио-Метро", транслировалась по некоторым региональным каналам России. Затем мы провели интерактивную акцию на нашем аккаунте "ВКонтакте" "Спой песню - поддержи врачей". Всего в нашем приложении и "ВКонтакте" зафиксировано 1 миллион 150 тысяч просмотров видеоклипа.
В период эпидемии, чтобы поддержать людей в двух странах и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы подготовили онлайн-концерт "Музыка нас вязала", в нем приняли участие виртуозы из двух стран, которые в прямом эфире исполнили знаменитые композиции военных лет, а также шедевры народной музыки. Концерт транслировался на всех онлайн-площадках Медиакорпорации Китая, в приложении "Россия - Китай: главное", в ведущих социальных сетях двух стран. Информационную поддержку концерту предоставили "Российская газета" и РИА Новости. В прямом эфире 48-минутный концерт просмотрели порядка 220 тысяч человек, а всего его просмотрели 1,20 миллиона.
В этот сложный период под руководством Комитета мира, дружбы и развития Русская редакция Медиакорпорации Китая провела опрос среди аудитории двух стран, в котором приняли участие около 1500 человек с каждой из сторон. Если в начале работы нашего приложения мы проводили более общие опросы аудитории типа "с чем у вас ассоциируется Китай/Россия" (ушу, водка, матрешка, панда и др.), то сейчас, учитывая медиаэффект нашей работы и более глубокую осведомленность аудитории (особенно молодежи) о стране-соседе, темой опроса стало противоэпидемическое сотрудничество и недопущение политизации коронавирусной инфекции. Более 2/3 россиян из больших городов России выразили свою поддержку Китаю в свете нападок со стороны США, большинство респондентов положительно оценивают противоэпидемическое сотрудничество Китая и России и испытывают оптимизм по поводу развития двусторонних отношений. Это наглядно подтверждает осведомленность нашей молодой аудитории о реалиях наших стран, а также говорит о достаточно высокой эффективности китайских медиа, в частности нашего сегмента Медиакорпорации.
Словом, за последние почти два десятка лет мы задействовали практически все известные до сих пор каналы вещания, включая новые мультимедийные средства, и без ложной скромности скажу, Русской редакции есть чем гордиться!
И в завершение самое главное - цифры! В 2011 году мы оценивали количество нашей аудитории исходя из присланных нам почтовых и электронных писем, их было 11 670. Наша аудитория на 43,88 процента состояла из людей от 30 до 50 лет, еще на 2/3 она состояла из пожилых людей - пенсионеров. По данным на сегодня, наше приложение было скачано более 6,5 миллиона раз (китайская и российская аудитории), аудитория "ВКонтакте" насчитывает 650 тысяч человек, 90 процентов из них - молодежь до 30 лет.
Дружба как информповод
Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил о готовности расширять партнерство с Китаем, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином. Глава государства отметил, что сейчас двусторонние отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. В тот же день глава российского государства подписал указ о награждении орденом Дружбы генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна "за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая". Это стало лишним свидетельством важности информподдержки российско-китайских отношений.
Путин и Шэнь Хайсюн знакомы лично. В 2018 году спустя месяц после инаугурации Владимир Путин дал ему эксклюзивное интервью, в котором отметил, что "придает большое значение сотрудничеству с традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относится и Китайская Народная Республика".
С тех пор гендиректор Медиакорпорации Китая постоянно уделял повышенное внимание информационному сопровождению российско-китайского взаимодействия. Показательно, что в 2021 году входящий в структуру Медиакорпорации телеканал CGTN-Русский был включен в базовый пакет общенационального телевещания КНР - теперь его можно смотреть по всем городам и весям Поднебесной. В июле нынешнего года Шэнь Хайсюн и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в качестве сопредседателей Совета по СМИ Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития выступили с инициативой "Укрепление медиасотрудничества во имя добрососедства и дружбы".
Документ предполагает как усиление информационной поддержки двусторонних отношений, так и совместную работу по формированию глобального общественного мнения. В частности, отмечено, что "на фоне сложной и меняющейся обстановки на глобальном информационном поле медиаструктурам двух стран следует, придерживаясь журналистской этики, на основе объективного, справедливого и всестороннего подхода сохранять стратегическую решимость к формированию глобального общественного мнения".
Российские и китайские медиа договорились, что будут объяснять свои позиции на основе фактов, а не голословных заявлений. Такую информполитику очень метко прокомментировал ранее посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, "Россия и Китай в диалоге с другими странами свои позиции разъясняют, а оппоненты с Запада свои позиции - навязывают. В этом основная разница между нашими подходами".
Российский дипломат при этом отметил: "Широкому кругу стран попросту надоели двойные стандарты и навязывание позиций Запада". Поэтому голос России и Китая все более слышим на международной арене, позиции Москвы и Пекина разделяют все больше стран.