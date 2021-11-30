Рынок квантовых вычислений будет расти на 50% в год

Мировой рынок квантовых вычислений составит 8,6 млрд долларов в 2027 году, сообщает агентство IDC. По прогнозам экспертов, в среднем рынок будет расти на 50% за год.

Аналитики связывают рост рынка с тем, что будет развиваться сегмент "вычисление как услуга", когда обладатели квантовых компьютеров будут сдавать их в аренду, как сейчас это происходит с рынком суперкомпьютеров.

"Квантовый компьютер является вычислительным устройством, которое может работать с огромной скоростью и решать ряд проблем, с которыми не сможет справиться даже самый мощный суперкомпьютер, - поясняет Антон Болдин из Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG). - Квантовые компьютеры способны решать алгоритмические вопросы, а в теории они могут справиться с задачами, связанными с моделированием, криптографией, генной инженерией, шифрованием, искусственным интеллектом и др. Однако из-за наличия большого количества накладных расходов сферы применения квантовых решений ограничены, как и их языки программирования".

Несмотря на то, что создание полноценного квантового компьютера вопрос скорее завтрашнего дня, частичное использование этих алгоритмов возможно уже сегодня, продолжает Денис Сереченко, директор по технологической политике Microsoft в России.

"Так, например, уже сегодня компании внедряют квантовые алгоритмы для диагностики раковых заболеваний на основе некоторой вариации подходов машинного обучения. Они используются для повышения точности диагностики онкологических заболеваний с помощью магнитно-резонансной томографии. А автомобильные компании используют "квантово-вдохновленную" технологию - хотя и не настоящий квантовый компьютер - для тестирования алгоритма маршрутизации движения", - заключает он.

Переход на квантовые компьютеры полностью поменяет индустрию информационной безопасности. "Текущие алгоритмы шифрования очень плохо защищены от возможностей квантовых вычислений", - говорит Артем Семенихин, исполнительный директор технологической практики, PwC в России.

Аналитики полагают, что квантовые компьютеры за пару десятилетий заменят текущие компьютеры.