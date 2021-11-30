РЖД: Китай закрыл погранпереходы для неконтейнерных грузов

Более шести тысяч груженых вагонов не смогут пройти в Китай через погранпереходы Гродеково - Суйфэньхэ и Забайкальск - Маньчжурия из-за усиления китайской стороной мер по контролю над эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

"В связи с этим РЖД введено ограничение на погрузку в адрес этих погранпереходов. На сети железных дорог находится 6,2 тыс. вагонов с грузами, подпадающими под ограничения", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, срочное сообщение поступило от китайской стороны. Погранпереходы прекращают прием всех грузов, кроме контейнерных, с 30 ноября и 1 декабря. При этом о сроках возобновления приема грузов не сообщается.

Такие же меры с 1 декабря вводятся на погранпереходе Эрлянь - Дзамын-Ууд на границе Китая и Монголии.

В компании отметили, что готовы оказать клиентам необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов. Товары можно будет перегрузить для дальнейшей транспортировки в контейнеры или отправить через порты. В ином случае придется вернуть груз.