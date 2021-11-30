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30.11.2021 20:30
Рубрика: Экономика

С 1 декабря за подделку маркировки вводится уголовная ответственность

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Государство постепенно расширяет маркировку на новую продукцию, пытаясь минимизировать нелегальный оборот продовольственных и непродовольственных товаров. А чтобы доводы для бизнеса были убедительнее, за подделку маркировки вводится уголовная ответственность.
Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до продажи в магазине. Фото: Сергей Михеев/РГ Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до продажи в магазине. Фото: Сергей Михеев/РГ
Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до продажи в магазине. Фото: Сергей Михеев/РГ

С 1 декабря обязательная маркировка вводится для скоропортящейся молочной продукции - сроком годности 40 суток и меньше (за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, с какао или без). Для сыров и мороженого она стала обязательной уже с 1 июня этого года. С 1 сентября этого года к ним подключилась молочная продукция длительных сроков хранения (более 40 суток). И только с 1 декабря 2023 года будет введена обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Как маркировка поможет бороться с фальсификатом рыбы

Бизнес неоднократно пытался доказать властям, что маркировка молочной продукции - дело слишком затратное. Помимо 50 копеек за каждый пакет молока, придется раскошелиться на оборудование и выстроить логистику. А мороженщики летом заявляли о рисках возникновения дефицита, поскольку не все успели вовремя. Дефицита так и не произошло. Цены на молочную продукцию пока растут в пределах инфляции.

Также обязательной цифровая маркировка с 1 декабря станет для минеральной бутилированной воды. На втором этапе, с 1 марта 2022 года, маркировать будет нужно остальную бутилированную воду, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Бизнес просил отсрочить введение маркировки и вводить ее в три этапа: с 1 марта 2022 года - на воды минеральные лечебные, с 1 сентября 2022 года - на воды минеральные лечебно-столовые и столовые, а с 1 марта 2023 года - на воды питьевые. Так предприниматели пытались распределить во времени возникающие издержки. Но власти не пошли на послабления.

Маркироваться, скорее всего, будет все больше товаров - уже есть предложения по рыбным консервам

С 1 декабря также вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или саму продажу товаров (в том числе продовольственных) с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. За это предусматривается штраф до 300 тыс. руб. (для продовольственных товаров - до 400 тыс. руб.) или в размере заработной платы за период до двух лет. За подделку маркировки также могут приговорить к принудительным работам на срок до трех лет и, более того, лишить свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до полугода.

Фото: Сергей Куксин
Зачем маркировать искусственные шубы

Кроме того, с 1 декабря вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. В частности, административная ответственность предусмотрена за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения. Ответить придется за ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать. Также ответственность предусмотрена, если товар промаркирован, но оператору системы "Честный ЗНАК" сведений об этом не предоставлено (или предоставлено с нарушениями).

Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке.

Сейчас маркируются шубы, табак, обувь и другие товары. Проходит эксперимент по маркировке пива. Но власти неоднократно высказывались за дальнейшее расширение номенклатуры маркируемых товаров. Например, недавно глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил маркировать рыбные консервы.

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