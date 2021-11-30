Сайты аферистов заблокируют без суда

Сайты мошенников с 1 декабря будут блокировать без суда. Такое право получит Банк России. Раньше эта процедура могла занимать месяцы, а теперь всего несколько дней. ЦБ будет передавать списки мошеннических интернет-ресурсов в Генпрокуратуру, а она - направлять предписания об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор. Это позволит быстро закрывать сайты финансовых пирамид и других мошеннических интернет-площадок.

"Закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид", - ранее отмечал зампред Банка России Герман Зубарев.

Закон также дает регулятору право обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим вредоносное программное обеспечение. Мошенники завлекают граждан на фишинговые сайты (ресурсы, цель которых - кража платежных данных) выгодными предложениями, повышенным кешбэком, розыгрышами или просто необоснованно низкими ценами. Злоумышленники создают фишинговые ресурсы, активно встраиваясь в новостную повестку: Олимпиада, коронавирус, "Черная пятница", Новый год.

Как ранее сообщал в интервью "РГ" Герман Зубарев, интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т.п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт, оказались на втором месте по числу атак по итогам первого полугодия 2021 года (на них пришлось 10% нападений).

С начала 2021 года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более 2,2 тысячи мошеннических интернет-ресурсах с целью их проверки и последующего ограничения доступа к этим сайтам. Во втором квартале регулятор обратился к регистраторам доменных имен с запросами на проведение проверок и снятие с делегирования 1449 доменных имен, с использованием которых вели противоправную деятельность. В 2020 году Банк России инициировал блокировку около 7,7 тысячи мошеннических сайтов.

Дмитрий Лифанов, ведущий аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет", уверен, что нововведение ускорит реакцию на появление мошеннического ресурса и, как следствие, может предотвратить часть случаев обмана людей. "Но нужно учитывать, что после блокировки одного ресурса злоумышленники сравнительно легко могут создать другой, - указал Лифанов. - Блокировка замедлит хакеров, но одною ею проблема не решится".