Шторм заточил на три ночи путешественников в ирландском пабе

Три ночи вынуждены были провести в пабе на севере Англии в национальном парке Йоркшир-Дейлз около шестидесяти гостей из-за непогоды. Они приехали на выступление популярной группы. Все дороги к отелю, расположенному на возвышенности, были занесены снегом.

Шторм "Арвен" вызвал дорожный хаос и в других частях Великобритании, послужил причиной отключения электричества во многих домах. У посетителей паба все было не так уж плохо. Они много шутили, коротали время за караоке, викторинами и играми.

"У нас имеются большие запасы еды, - цитирует газета Belfast Telegraph владелицу заведения Николу Таунсенд. - Люди пришли как незнакомцы, а уйдут друзьями. Лишь одна супружеская пара с маленьким ребенком выехала с помощью спасателей".

Многие гости в любом случае бронировали номер в отеле. Другие спали на диванах или на матрасах на полу. Повсюду царила дружественная атмосфера, на фоне которой никто не жаловался на временные трудности.

Предположительно самый удаленный паб в Англии часто становился объектом для рекламных роликов. Один из них рассказывал о группе гостей, которых занесло снегом, и они невольно хорошо проводят время вместе. Теперь, похоже, это стало реальностью.