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30.11.2021 13:08
Рубрика: Экономика

Силуанов назвал главный "якорь" устойчивости экономики

Текст: Роман Маркелов
Устойчивый прогнозируемый федеральный бюджет и бюджетная политика - это "якорь" устойчивости экономики. Об этом заявил на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!" министр финансов Антон Силуанов.

"Будет устойчивый прогнозируемый бюджет, бюджетная политика, уверен, что будет и доверие со стороны инвесторов, прогнозируемость многих макроэкономических параметров, таких как инфляция и курс. И это серьезный фактор для прогнозируемости и доверия", - сказал Силуанов.

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По его словам, Минфин видит собственную задачу в обеспечении сбалансированности бюджета и поддержке жесткой бюджетной политики, но денежно-кредитная политика Банка России при этом должна быть относительно мягкой для развития экономики за счет дешевого кредита. Это необходимо, чтобы стимулировать бизнес не за счет раздачи денег из федерального бюджета, поскольку длительная поддержка такого рода приведет к всплеску инфляции, вредному и для людей, и для бизнеса, подчеркнул Силуанов.

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