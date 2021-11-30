"СМИротворец" и медиафорум этнических СМИ выходят в Евразию

Новости

Москву накрыл мощный ливень 00:52
В Екатеринбурге скончалась экс-редактор портала Е1 Наталья Попова 00:32
Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле 29.11.2021
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 29.11.2021
В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации 29.11.2021
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон" 29.11.2021
В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ 29.11.2021
376 453 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.11.2021
Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии 29.11.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 29.11.2021
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям 29.11.2021
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 29.11.2021
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек 29.11.2021
Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок 29.11.2021
В Крыму ослабили антиковидные ограничения 29.11.2021
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 29.11.2021
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 29.11.2021
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 29.11.2021
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 29.11.2021
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 29.11.2021
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 29.11.2021
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 29.11.2021
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 29.11.2021
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 29.11.2021
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 29.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 00:20
Рубрика: Общество

"СМИротворец" и медиафорум этнических СМИ выходят в Евразию

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8622)
Единым целым стали XIII всероссийский конкурс этнической журналистики "СМИротворец" и V медиафорум этнических и региональных СМИ. В финал конкурса, собравшего 1350 журналистов со всей страны, вышли 37 СМИ и блогов. На медиафоруме очно работали свыше 200 человек, а онлайн подключались свыше 700 участников из 51 региона. Причем онлайн-гости форума не только его смотрели, но и переходили с площадки на площадку, задавая вопросы.

- Конкурс и медиафорум обсуждали три ключевые проблемы - создание ресурса, который позволяет обмениваться медиабанком более 100 этнических СМИ, включение этноинформации в спецкурсы профильных вузов и открытие школы медиакоммуникаций для этнокультурных НКО, - говорит президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. - Итог - "СМИротворец" идет в Евразию. Мы разработали технологии дружеского разговора между народами, с которыми через Иран и страны СНГ выходим на создание большого информационного пространства Евразии.

Фото: iStock
Подведены итоги юбилейного XXV Международного конгресса телевещателей

Важным шагом на пути "СМИротворца" в Евразию и стал V медиафорум, где ключевой темой было обсуждение "языка цифры" и овладение им миллионами людей.

- Драматизм ситуации в медиакоммуникативной среде, - говорит член жюри "СМИротворца", декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, - в том, что пока нет единого инструмента, чтобы гарантировать информационную безопасность. Нужно медиаобразование аудитории. Мы хотим, начиная от школьников до их бабушек и дедушек, учить пользоваться этой средой. Инструмент, или язык межэтнической корректности для поиска взаимопонимания, уже выработан опытом проведения конкурса "СМИротворец", его творческими работами.

В 2021 году в конкурсе журналистских работ восемь устоявшихся номинаций - телевидение, печать, интернет, этнозвук (радио), детские молодежные СМИ, блоги, территория этно (путешествия и туризм), поколение мультимедиа. В категории "федеральные и региональные СМИ" победителями стали свыше 14 СМИ от Крыма, Москвы, Архангельска и до Якутии, Читы и Хабаровска.

В финал, собравший 1350 журналистов со всей страны, вышли 37 СМИ и блогов

Необычно прошла и церемония награждения победителей и лауреатов "СМИротворца": на равных правах с ведущими ее вел... искусственный интеллект (ИИ). Через творческие работы "СМИротворца" робот Настя пыталась понять человеческую природу и разнообразие языков. Еще гостей и лауреатов поздравляли этноколлективы, популярные в России и за рубежом, - музыкальный ансамбль "Намгар" из Бурятии, мордовская группа OYME, татарская кантри-группа "AKBUZAT", чукотский танцевальный ансамбль "Кочевник" и кавказский EGRISI, вокальная группа "Любава" из Нижнего Новгорода и другие.

- После финала и награждения мы не расстаемся, - говорит Маргарита Лянге. - Самое интересное только начинается. Наши проекты - "Школа межэтнической журналистики", медиабанк обмена контентом, этноэкспедиции, фотоконкурсы теперь выходят за границы страны. Мы через предстоящий форум "Каспий" в Астрахани с нашими проектами идем в Евразию.

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям
МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи пообещал разработать вакцину от омикрона за 10 дней
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"