"СМИротворец" и медиафорум этнических СМИ выходят в Евразию

Единым целым стали XIII всероссийский конкурс этнической журналистики "СМИротворец" и V медиафорум этнических и региональных СМИ. В финал конкурса, собравшего 1350 журналистов со всей страны, вышли 37 СМИ и блогов. На медиафоруме очно работали свыше 200 человек, а онлайн подключались свыше 700 участников из 51 региона. Причем онлайн-гости форума не только его смотрели, но и переходили с площадки на площадку, задавая вопросы.

- Конкурс и медиафорум обсуждали три ключевые проблемы - создание ресурса, который позволяет обмениваться медиабанком более 100 этнических СМИ, включение этноинформации в спецкурсы профильных вузов и открытие школы медиакоммуникаций для этнокультурных НКО, - говорит президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. - Итог - "СМИротворец" идет в Евразию. Мы разработали технологии дружеского разговора между народами, с которыми через Иран и страны СНГ выходим на создание большого информационного пространства Евразии.

Важным шагом на пути "СМИротворца" в Евразию и стал V медиафорум, где ключевой темой было обсуждение "языка цифры" и овладение им миллионами людей.

- Драматизм ситуации в медиакоммуникативной среде, - говорит член жюри "СМИротворца", декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, - в том, что пока нет единого инструмента, чтобы гарантировать информационную безопасность. Нужно медиаобразование аудитории. Мы хотим, начиная от школьников до их бабушек и дедушек, учить пользоваться этой средой. Инструмент, или язык межэтнической корректности для поиска взаимопонимания, уже выработан опытом проведения конкурса "СМИротворец", его творческими работами.

В 2021 году в конкурсе журналистских работ восемь устоявшихся номинаций - телевидение, печать, интернет, этнозвук (радио), детские молодежные СМИ, блоги, территория этно (путешествия и туризм), поколение мультимедиа. В категории "федеральные и региональные СМИ" победителями стали свыше 14 СМИ от Крыма, Москвы, Архангельска и до Якутии, Читы и Хабаровска.

В финал, собравший 1350 журналистов со всей страны, вышли 37 СМИ и блогов

Необычно прошла и церемония награждения победителей и лауреатов "СМИротворца": на равных правах с ведущими ее вел... искусственный интеллект (ИИ). Через творческие работы "СМИротворца" робот Настя пыталась понять человеческую природу и разнообразие языков. Еще гостей и лауреатов поздравляли этноколлективы, популярные в России и за рубежом, - музыкальный ансамбль "Намгар" из Бурятии, мордовская группа OYME, татарская кантри-группа "AKBUZAT", чукотский танцевальный ансамбль "Кочевник" и кавказский EGRISI, вокальная группа "Любава" из Нижнего Новгорода и другие.

- После финала и награждения мы не расстаемся, - говорит Маргарита Лянге. - Самое интересное только начинается. Наши проекты - "Школа межэтнической журналистики", медиабанк обмена контентом, этноэкспедиции, фотоконкурсы теперь выходят за границы страны. Мы через предстоящий форум "Каспий" в Астрахани с нашими проектами идем в Евразию.