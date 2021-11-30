Социально значимые сайты будут доступны бесплатно

С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет (исключение - оказание услуги с использованием спутниковых сетей связи), обязаны бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, информационным системам и программам, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе "Ростелекома", использование опции потребует ее активации абонентом. "Абоненту нужно в личном кабинете активировать опцию "Социальный интернет". Доступ в личный кабинет предоставляется даже при нулевом или отрицательном балансе", - сообщили в компании.

В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам.

Список не является окончательным и может корректироваться.