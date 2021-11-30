Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят

В список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны и другие электронные устройства, включены приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг. Решение утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в правительстве.

Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. Минцифры отберет бесплатные приложения, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.

Расширение перечня обязательного для предустановки программного обеспечения осуществляется в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Владельцев электронных устройств, подчеркивают в кабмине, по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться.