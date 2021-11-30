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30.11.2021 21:05
Рубрика: Власть

Срок выдачи нового паспорта гражданина РФ и замены старого документа сократится

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Уже в следующем году получить российский паспорт нашим гражданам станет еще легче. Срок выдачи нового документа тем, кому он полагается, и замены старого паспорта на новый сократится всего до 5 дней. Новый порядок заработает с 1 июля 2022 года. Приказ, его предусматривающий, 30 ноября подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. В МВД пояснили, что цель нового приказа - оптимизация предоставления госуслуги по выдаче и замене паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность на территории нашей страны.
Подразделениям МВД придется гораздо шустрее проверять граждан перед выдачей им новых паспортов. Фото: Александр Корольков Подразделениям МВД придется гораздо шустрее проверять граждан перед выдачей им новых паспортов. Фото: Александр Корольков
Подразделениям МВД придется гораздо шустрее проверять граждан перед выдачей им новых паспортов. Фото: Александр Корольков

"Срок предоставления госуслуги исчисляется со дня приема подразделением по вопросам миграции заявления о выдаче (замене) паспорта и необходимых документов (в том числе электронных документов, направленных с использованием Единого портала) от гражданина или из МФЦ и по день оформления паспорта (присвоения заявлению о выдаче (замене) паспорта в форме электронного документа статуса "Готово") и не должен превышать 5 рабочих дней", - говорится в приказе.

Фото: Александр Корольков
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В связи с этим значительно сократится и срок, который дается полицейским для того, чтобы пробить человека по всем своим базам, в том числе розыскным. Если сейчас на это отведено 10 дней, то с 1 июля будет предоставлено только 3 календарных дня.

Сотрудникам МФЦ же будет определен всего 1 день на то, чтобы передать заявление и полученный пакет документов в подразделение МВД. Если же гражданин подал документы в выходной или праздничный день, то в полицию они должны быть переданы в первый рабочий день, уточняется в приказе.

Еще один момент - прописывается, как быть, если гражданин, заявивший об утрате или похищении паспорта, сам же обнаружит его. Тогда его найденный, то есть старый паспорт подлежит сдаче в подразделение по вопросам миграции, оформляющее новый паспорт. Там же гражданину выдадут уже новый паспорт.

До этого изменения в процедуру получения паспорта гражданина РФ были внесены этим летом. Штампы же о браке-разводе и наличии детей стали необязательными.

Первый паспорт россияне должны получать в 14 лет, и до 16 июля текущего года на это отводилось 30 дней после дня рождения.

Ранее после наступления 20 или 45 лет паспорт через 30 дней считался недействительным. Теперь же на подачу заявления о его замене отводится 90 дней

В течение месяца после 14-летия нужно было подать заявление и все необходимые документы. За просрочку можно было получить штраф в 2 тысячи рублей.

Так как на оформление самого документа требовалось от 10 до 30 дней, заявление приходилось подавать сразу после 14-летия. Поскольку заранее документы не примут, а после можно и не успеть.

В итоге на подачу заявления об оформлении первого паспорта теперь отводится 90 дней. То есть после 14-летия в течение 3 месяцев можно подтверждать личность свидетельством о рождении. Аналогичный порядок ввели и для тех, кто меняет паспорт по достижении 20 и 45 лет. Ранее на замену паспорта отводилось 30 дней после дня рождения, после чего он считался недействительным.

На время оформления можно было при желании получить временное удостоверение личности, но такой документ подходил не везде. Теперь же после наступления 20 или 45 лет паспорт считается действительным еще 90 дней после дня рождения.

Власть Право Личные документы Правительство МВД

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