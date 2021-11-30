Астрономы показали редкое изображение столкновения галактик

Международная команда астрономов с помощью чилийского обзорного Очень Большого Телескопа и установленного на нем инструмента Survey Telescope (VST) получила редкое изображение столкновения двух галактик, результатом которого стало появление новой крупной галактики.

Снимок опубликован на сайте Европейской южной обсерватории ESO, команда которой и сумела зафиксировать удивительное космическое событие. Столкновение галактик, запечатленное при помощи телескопа VLT Survey Telescope, ученые сравнивают со случайным столкновением двух людей на оживленном перекрестке.

Но если люди могут отделаться в худшем случае шишками на лбу, то в космическом пространстве результат такого столкновения оказался куда более драматичным. Когда две галактики сталкиваются, они сливаются друг с другом, объясняют астрономы. В результате рождается новая галактика, которая крупнее своих "родителей".

Именно после такого события родилась галактика NGC 7727, запечатленная на изображении ESO. Она расположена на расстоянии 89 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Водолея. По подсчетам ученых, NGC 7727 появилась после столкновения двух галактик, произошедшего около одного миллиарда лет назад.

Несмотря на значительное время, которое прошло с тех пор, на снимке до сих пор видны следы давней катастрофы. К таковым исследователи относят необычную неправильную форму самой галактики NGC 7727 и звездные потоки, которые присутствуют в ее внешних областях. Добавим, что снимок был сделан в видимом свете в рамках обзора VST-ATLAS.