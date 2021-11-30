В России будут построены собственные рыбоперерабатывающие предприятия

В России будут построены собственные перерабатывающие предприятия, что позволит покончить с зависимостью от Китая. Вместо того чтобы везти на их заводы сырую рыбу, перерабатывать ее мы сможем сами. Минсельхоз вынес на публичное обсуждение законопроект о втором этапе распределения инвестиционных квот на вылов рыбы.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков оценивал, что на втором этапе инвестквот в России будет построено 30 рыбопромысловых судов (10 из которых - крупно- и среднетоннажных для промысла минтая и сельди), до 35 судов-краболовов, а также восемь крупных рыбоперерабатывающих заводов (мощностью не менее 80 тыс. тонн переработки в год). Это позволит обеспечить дополнительный доход федерального бюджета около 200 млрд рублей, привлечь около 300 млрд рублей инвестиций в обновление производственных фондов, а также создать до 4 тыс. рабочих мест. Столько людей будет задействовано на новых предприятиях. По итогам двух этапов программы Россия сможет выйти на 80% собственной переработки рыбы.

Раньше весь этот объем сырой рыбы перерабатывался в основном в Китае - 61% всей добытой рыбы мы вывозили туда. В России для этого не было мощностей. А из КНР, уже разделанная и готовая, по более высокой цене, российская рыба ехала обратно к нам и в другие страны. Получалось, что основная прибыль проходила мимо российского "кармана".

Но в конце 2020 года Китай ввел жесткие "антиковидные" меры в своих портах. Из-за этого сократились поставки товаров из разных стран, в том числе рыбы из России: на продукции в прошлом году выявляли COVID-19.

Вылов рыбы в России резко снизился, холодильники на Дальнем Востоке оказались забиты продукцией. Рыбаки, чтобы сохранить бизнес, вынуждены были искать новые каналы сбыта. А поскольку все добываемые 5 млн тонн россияне съесть не могут (на внутренний рынок приходится чуть меньше половины добычи), рыбу стали экспортировать в Южную Корею и другие страны. Но это сняло проблему только частично.

Еще недавно больше 60% улова уезжало в Китай, но пандемия сломала эту тенденцию

Ситуация подстегнула российские власти принять экстренные меры. К этому моменту в стране реализовыва- лась программа по обновлению флота (первый этап инвестиционных квот). В дополнение к нему был инициирован второй этап программы инвестквот.

Как следует из законопроекта минсельхоза, программа будет касаться только Дальнего Востока. Именно там не хватает перерабатывающих мощностей и холодильников.