Врач Звонков посоветовал не садиться за руль с высокой температурой

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что высокая температура - это серьезная причина для отказа от поездки на личном авто.

По словам специалиста, COVID-19 - непредсказуемая болезнь. Человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой, которая сигнализирует о воспалительном процессе в организме, объяснил врач в эфире радио Sputnik.

Звонков посоветовал перед тем, как куда-то отправиться, измерить не только температуру тела, но и давление. "Ориентироваться только на свои ощущения нельзя, потому что человек может неверно оценить свое состояние", - подчеркнул терапевт.