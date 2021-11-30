TikTok-блогер Yan Dilan снимет клип на песню "Детство"

Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню "Детство" с помощью инструмента краудлендинга.

"В современной музыкальной индустрии видеоклип - это не только способ продвижения трека, но и отдельное самобытное произведение, - рассуждает Артур Диланян. - При этом все вместе - клип и песня - должны образовывать диковинный симбиоз, вызывать чувства и эмоции".

В мае 2021 года Yan Dilan дал большой сольный концерт, а в октябре было два выступления в московских клубах. Кроме того, Yan Dilan выступает на сборных концертах в качестве приглашенного гостя.

Для сбора средств артист использует первую и единственную в России краудлендинговую платформу для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi. Он планирует привлечь полмиллиона рублей на производство клипа. По словам Артура Диланяна, краудлендинг работает по принципу симбиоза между музыкантом и его аудиторией:

"Поклонники инвестируют в новые творческие проекты артиста, чтобы получить новые сильные впечатления".