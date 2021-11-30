Тюремные рисунки Виктора Бута представят в Общественной палате РФ

За последние годы десятки российских граждан были арестованы по запросам США в третьих странах, экстрадированы в Америку и по различным обвинениям приговорены за океаном к длительным срокам заключения. Но как и чем живут наши соотечественники в американских застенках? Где заключенные граждане России берут душевные силы, чтобы пережить свалившиеся на их долю неприятности и дождаться возвращения на Родину? Об этом на примере предпринимателя Виктора Бута - первого арестованного за границей и впоследствии приговоренного в США к 25 годам заключения россиянина - расскажет открывающаяся 6 декабря в Общественной палате РФ уникальная выставка.

Как рассказала "Российской газете" супруга Виктора Алла Бут, на мероприятии будут представлены ранее неизвестные широкой публике художественные работы бизнесмена, написанные карандашом, шариковой, ручкой, пастелью, восковыми мелками и масляными красками (отдельные рисунки были опубликованы в вышедшей минувшим летом книге-журналистском расследовании "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона" - прим. ред.).

"Зарисовки тюремных камер, в которых содержался Виктор, его автопортреты, пейзажи, изображения животных и известных персонажей советского кино - все это будет представлено на выставке. - говорит Алла Бут, - Когда Виктор рисует людей, то он, по его словам, как будто с ними общается. Это отвлекает от тюремной повседневности и сильно помогает. Для него рисование - это художественная медитация".

Как известно, Бут был арестован по запросу США в 2008 году в тайском Бангкоке, а затем экстрадирован в Нью-Йорк. Оказавшись под сильным психологическим прессингом со стороны американских властей, россиянин отказался признать свою вину в приписываемых ему заговорах против Америки и не пошел на предлагавшуюся ему сделку со следствием (все улики против Бута были получены в ходе подставной операций спецслужб США с участием платных информаторов). В условиях жесткого тюремного содержания, в том числе в одиночных камерах, предприниматель не только сохранил душевное равновесие, но и приступил к собственному саморазвитию. Так, начав впервые в жизни делать наброски в нью-йоркском изоляторе MCC в 2011 году, со временем Бут самостоятельно познакомился с теорией академического рисунка, учебниками по художественной перспективе и к настоящему времени освоился в роли тюремного художника. С чем, собственно, и смогут познакомиться посетители выставки его работ в Общественной палате.

Когда: c 6 по 9 декабря 2021 года.

Где: Общественная палата РФ, г. Москва, Миусская пл., д.7, стр. 1, холл 1 этажа.

Рисунок Виктора Бута (цветной карандаш, пастель). США, штат Иллинойс, тюрьма Мэрион, 2015-2016 гг. Фото: из личного архива Аллы Бут