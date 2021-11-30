Тюремные рисунки Виктора Бута представят в Общественной палате РФ

Как рассказала "Российской газете" супруга Виктора Алла Бут, на мероприятии будут представлены ранее неизвестные широкой публике художественные работы бизнесмена, написанные карандашом, шариковой, ручкой, пастелью, восковыми мелками и масляными красками (отдельные рисунки были опубликованы в вышедшей минувшим летом книге-журналистском расследовании "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона" - прим. ред.).
"Зарисовки тюремных камер, в которых содержался Виктор, его автопортреты, пейзажи, изображения животных и известных персонажей советского кино - все это будет представлено на выставке. - говорит Алла Бут, - Когда Виктор рисует людей, то он, по его словам, как будто с ними общается. Это отвлекает от тюремной повседневности и сильно помогает. Для него рисование - это художественная медитация".
Как известно, Бут был арестован по запросу США в 2008 году в тайском Бангкоке, а затем экстрадирован в Нью-Йорк. Оказавшись под сильным психологическим прессингом со стороны американских властей, россиянин отказался признать свою вину в приписываемых ему заговорах против Америки и не пошел на предлагавшуюся ему сделку со следствием (все улики против Бута были получены в ходе подставной операций спецслужб США с участием платных информаторов). В условиях жесткого тюремного содержания, в том числе в одиночных камерах, предприниматель не только сохранил душевное равновесие, но и приступил к собственному саморазвитию. Так, начав впервые в жизни делать наброски в нью-йоркском изоляторе MCC в 2011 году, со временем Бут самостоятельно познакомился с теорией академического рисунка, учебниками по художественной перспективе и к настоящему времени освоился в роли тюремного художника. С чем, собственно, и смогут познакомиться посетители выставки его работ в Общественной палате.
Когда: c 6 по 9 декабря 2021 года.
Где: Общественная палата РФ, г. Москва, Миусская пл., д.7, стр. 1, холл 1 этажа.