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30.11.2021 13:32
Рубрика: Культура

Тюремные рисунки Виктора Бута представят в Общественной палате РФ

Текст: Александр Гасюк
За последние годы десятки российских граждан были арестованы по запросам США в третьих странах, экстрадированы в Америку и по различным обвинениям приговорены за океаном к длительным срокам заключения. Но как и чем живут наши соотечественники в американских застенках? Где заключенные граждане России берут душевные силы, чтобы пережить свалившиеся на их долю неприятности и дождаться возвращения на Родину? Об этом на примере предпринимателя Виктора Бута - первого арестованного за границей и впоследствии приговоренного в США к 25 годам заключения россиянина - расскажет открывающаяся 6 декабря в Общественной палате РФ уникальная выставка.
Рисунок Виктора Бута (цветной карандаш, пастель). США, штат Иллинойс, тюрьма Мэрион, 2015-2016 гг. Фото: из личного архива Аллы Бут Рисунок Виктора Бута (цветной карандаш, пастель). США, штат Иллинойс, тюрьма Мэрион, 2015-2016 гг. Фото: из личного архива Аллы Бут
Рисунок Виктора Бута (цветной карандаш, пастель). США, штат Иллинойс, тюрьма Мэрион, 2015-2016 гг. Фото: из личного архива Аллы Бут

Как рассказала "Российской газете" супруга Виктора Алла Бут, на мероприятии будут представлены ранее неизвестные широкой публике художественные работы бизнесмена, написанные карандашом, шариковой, ручкой, пастелью, восковыми мелками и масляными красками (отдельные рисунки были опубликованы в вышедшей минувшим летом книге-журналистском расследовании "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона" - прим. ред.).

Фото: Сергей Михеев
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"Зарисовки тюремных камер, в которых содержался Виктор, его автопортреты, пейзажи, изображения животных и известных персонажей советского кино - все это будет представлено на выставке. - говорит Алла Бут, - Когда Виктор рисует людей, то он, по его словам, как будто с ними общается. Это отвлекает от тюремной повседневности и сильно помогает. Для него рисование - это художественная медитация".

Как известно, Бут был арестован по запросу США в 2008 году в тайском Бангкоке, а затем экстрадирован в Нью-Йорк. Оказавшись под сильным психологическим прессингом со стороны американских властей, россиянин отказался признать свою вину в приписываемых ему заговорах против Америки и не пошел на предлагавшуюся ему сделку со следствием (все улики против Бута были получены в ходе подставной операций спецслужб США с участием платных информаторов). В условиях жесткого тюремного содержания, в том числе в одиночных камерах, предприниматель не только сохранил душевное равновесие, но и приступил к собственному саморазвитию. Так, начав впервые в жизни делать наброски в нью-йоркском изоляторе MCC в 2011 году, со временем Бут самостоятельно познакомился с теорией академического рисунка, учебниками по художественной перспективе и к настоящему времени освоился в роли тюремного художника. С чем, собственно, и смогут познакомиться посетители выставки его работ в Общественной палате.

Когда: c 6 по 9 декабря 2021 года.

Где: Общественная палата РФ, г. Москва, Миусская пл., д.7, стр. 1, холл 1 этажа.

Рисунок Виктора Бута (цветной карандаш, пастель). США, штат Иллинойс, тюрьма Мэрион, 2015-2016 гг. Фото: из личного архива Аллы Бут
Рисунок Виктора Бута (цветной карандаш, пастель). США, штат Иллинойс, тюрьма Мэрион, 2015-2016 гг. Фото: из личного архива Аллы Бут
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