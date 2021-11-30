Ученые нашли фактор, из-за которого некоторые люди плохо запоминают лица

Люди с повышенным чувством собственного "я" и самоуверенностью хуже запоминают лица других людей, выяснили ученые из Университета Торонто и Университета МакЭвана. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи измерили "индекс нарциссизма" людей. Он включал такие показатели, как сфокусированность на самом себе и пренебрежение к нуждам других людей. После этого им показали 40 портретов мужчин, а потом попросили выбрать из 80 фотографий те, которые они видели до этого. Было выявлено, что респонденты с более высоким "индексом нарциссизма" справились с задачей хуже других.

В пресс-релизе исследования отмечается, что сосредоточение внимания на себе мешает замечанию, распознаванию или запоминанию того, что происходит в другом месте. "В результате этого самовлюбленные люди особенно склонны пропускать, а впоследствии и не помнить, события, происходящие вокруг них", - добавляется в пресс-релизе.