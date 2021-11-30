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30.11.2021 19:06
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как один ген изменяет свойства томата

Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Многие из нас давно забыли, что такое настоящий помидор, а знаменитый сорт, который в народе называли "Бычье сердце", вообще остался только в воспоминаниях. Сегодня на российских прилавках красуются словно сошедшие с конвейера одинаковые плоды, радующие глаз, но резиновые на вкус.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они дети законов рынка. Чтобы за тысячи километров добраться до магазина и иметь товарный вид, их собирают недозрелыми, пока они плотные и твердые, в расчете, что они дозреют сами.

Фото: iStock
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Сотрудники Корнеллского университета обещают, что можно полностью зрелый помидор довезти до прилавка. Достаточно в нем изменить всего один ген SlLOB1. Он управляет активностью нескольких генов, от которых зависит состояние клеточной стенки плода. Именно от нее зависит мягкость или жесткость растительных тканей помидора.

Если простимулировать SlLOB1, помидоры станут мягкими раньше обычного, если подавить его активность, они останутся твердыми дольше обычного, но накапливать сахара и фруктовые кислоты, от которых зависят вкус и запах.

Отсюда понятна логика технологии "хороший помидор". Чтобы он созрел и приобрел товарный вкус и запах и оставался таким на всем пути от ветки до прилавка, ген SlLOB1 не должен быть слишком активным. Можно попытаться вывести такой сорт томатов, у которых ген SlLOB1 будет работать вполсилы. Тогда их можно собирать зрелыми, а размягчаться они будут очень медленно, поэтому легко доедут до магазинной полки. Ну а как лучше вывести такой сорт, обычными скрещиваниями или с использованием генной инженерии, станет понятно после дальнейших экспериментов.

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