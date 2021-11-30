Уполномоченные обсудили проблемы детства

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Мария Львова-Белова во вторник обсудили "наиболее насущные и чувствительные вопросы защиты прав людей, не достигших совершеннолетия" .

- К нам поступает немало обращений от детей и подростков, и все они, конечно, требуют особого подхода, - написала в своем Instagram Татьяна Москалькова. - Мы делаем все, чтобы помочь, в том числе совместными усилиями с институтом Уполномоченного по правам ребенка.

Омбудсмен отметила исключительную солидарность в детских вопросах с Уполномоченным по правам ребенка. "Дети - наше общее будущее, и мы обязаны обеспечить их права и все условия для благополучного взросления, - подчеркнула Татьяна Москалькова.