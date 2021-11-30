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30.11.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Урожая картофеля хватит лишь до весны

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Урожай отечественной картошки россияне съедят уже к апрелю 2022 года. Весной его придется закупать у ближних (Беларусь) и дальних (Египет) соседей. Производство картофеля в 2021 году может составить 6,7 млн тонн, тогда как в прошлом году его накопали 6,8 млн тонн. Как в прошлом, так и в этом году, помешали собрать достойный урожай картофеля погодные условия.
Сколько будет стоить картошка весной 2022 года, лучше не предсказывать. Фото: Александр Корольков Сколько будет стоить картошка весной 2022 года, лучше не предсказывать. Фото: Александр Корольков
Сколько будет стоить картошка весной 2022 года, лучше не предсказывать. Фото: Александр Корольков

Пока рассчитывать на самообеспеченность овощами (не только картофелем) не приходится. По данным минсельхоза, в этом году объем производства овощей открытого грунта может составить 5,8 млн тонн против 5,5 млн тонн в 2021 году. Виной тому дожди и засуха.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Минсельхоз обещает, что к 2030 году в России будет достаточно своих картофеля и овощей, но до него еще надо дожить. Несмотря на все меры поддержки, фермеры по-прежнему жалуются на то, что в торговые сети выйти напрямую невозможно, а помощи государства на строительство овощехранилищ крайне недостаточно. Пока нет эффекта и от усилий властей по развитию ярмарок - дешевых овощей от этого не прибавилось, говорит председатель правления ассоциации питомников и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.

Однако к 2025 году минсельхоз планирует прибавить по 15% картофеля и овощей. А к 2030 году практически на 40% увеличить производство тепличных овощей, на 19% - овощей открытого грунта и на 20% - картофеля, сообщил на круглом столе в Совете Федерации директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза Роман Некрасов. Этого объема будет достаточно для удовлетворения потребностей россиян.

Чтобы увеличить производство картофеля и овощей, минсельхоз разрабатывает отдельный федеральный проект. По нему планируется увеличить меры поддержки производителям тепличных овощей, а также предусмотреть помощь личным подсобным хозяйствам, которые сейчас производят больше половины картофеля в стране. Кроме того, планируется строить картофеле- и овощехранилища. Сейчас они в дефиците.

Ни в магазинах, ни на ярмарках овощи не стали дешевле

Еще сложнее ситуация с обеспечением плодами и ягодами: их пока в России производится 42,4% от потребности, притом что в Доктрине продовольственной безопасности нижний порог обозначен в размере 60%. С фруктами - другая проблема. Своих апельсинов Россия никогда не будет выращивать 60% от потребности, а яблок мы выращиваем уже больше. По данным Плодоовощного союза, в прошлом году в России вырастили 1,1 млн тонн яблок, а завезли импортных 746 тыс. тонн. В этом году урожай яблок будет больше. Но российским садоводам крайне мешают на рынке импортные яблоки. В соседних странах их собирают много, хранить негде вовсе. И самый удобный способ - продать их по бросовым ценам в Россию.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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