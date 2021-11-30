В Австрии будут штрафовать за уклонение от вакцинации от коронавируса

Штраф за уклонение от вакцинации от коронавируса в Австрии может составить более семи тысяч евро. Не исключают введения обязательной вакцинации и власти других европейских стран.

Напомним, что в Австрии уже действует общенациональный локдаун, а в феврале следующего года планируется ввести всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса. Конкретные детали правительство должно объявить в середине декабря, но австрийским СМИ стали известны некоторые подробности. Издание Kronen Zeitung предупреждает об огромных штрафах или альтернативном четырехнедельном лишении свободы за уклонение от прививки. "С февраля 2022-го года все будет очень серьезно", - подчеркивает издание. Журналисты цитируют "первый черновой вариант обязательной вакцинации": "Любой, кто отказывается явиться на прием для проведения вакцинации, будет вызван в органы районной администрации. Если этот вызов будет проигнорирован, в течение четырех недель будет отправлен второй запрос. Если вызванный снова не поедет, ему грозит штраф в размере 3600 евро или четырехнедельное альтернативное тюремное заключение. Штраф увеличится до 7200 евро, если штрафуемый уже был дважды наказан за нарушение обязанности вакцинации или если такое нарушение поставило под угрозу жизнь или здоровье другого человека". Исключение сделают только для тех, кто не может привиться из-за "риска для жизни или здоровья", а также для беременных и несовершеннолетних.

Судя по всему, готовятся принимать жесткие меры по вакцинации и в Польше. Там власти намерены создать компенсационный фонд защиты вакцинированных. Такие планы появились еще в июле, однако теперь они обрели реальные очертания. Польский сейм планирует рассмотреть законопроект, благодаря которому пациенты смогут получать компенсацию в случае побочных реакций на вакцины. По данным информационного агентства IAR, решение по каждому конкретному случаю будет принимать уполномоченный по правам пациентов, а размер пособия будет зависеть в первую очередь от продолжительности госпитализации.

Минимальный размер компенсации - в случаях госпитализации от 14 до 30 дней - составит около 2,2 тысячи евро, а максимальный - около 22 тысяч евро. Но это уже в тяжелых случаях, при госпитализации от 120 дней. В случае же анафилактического шока, требующего наблюдения в больнице, пациент сможет запросить пособие размером около 660 евро. Финансироваться компенсационный фонд защиты вакцинированных будет за счет взносов фармацевтических компаний и оптовых поставщиков вакцин, заключивших договор с государственным казначейством. Зная популизм польских властей, можно с уверенностью сказать, что к обязательной вакцинации они прибегнут только в самом крайнем случае. И компенсационный фонд может стать для них спасительным аргументом в отношении тех, кто боится побочных реакций на вакцины.

Не исключают ни общенационального локдауна, ни введения обязательной вакцинации власти Германии

Не исключают ни общенационального локдауна, ни введения обязательной вакцинации власти Германии. Во вторник эти вопросы обсуждались на телеконференции премьеров 16 федеральных земель страны под руководством исполняющей обязанности канцлера Ангелы Меркель и ее преемника на этом посту Олафа Шольца. Новое правительство ФРГ будет приведено к присяге только на второй неделе декабря, а необходимость решительных действий уже назрела: реанимационные отделения немецких больниц заполнены, смертность растет, к тому же мутация "омикрона" добралась до Европы. Поэтому жесткие меры бывший и будущий канцлеры будут принимать вместе. А рамки этих мер обозначит федеральный Конституционный суд, который должен вынести вердикты по ряду исков противников принимавшихся в Германии общенациональных противоэпидемических мер. Судебные решения укажут властям, как действовать, не нарушая конституционных прав граждан.

А в США судьи уже сказали свое слово в отношении противоэпидемических мер, принимаемых федеральным правительством. Суд Восточного округа Миссури принял решение приостановить в девяти штатах действие постановления об обязательной вакцинации всех сотрудников здравоохранения, принятое в начале ноября. Тогда Белый дом обязал около 84 миллионов человек, составляющих персонал частных компаний привиться от коронавируса до января 2022 года или регулярно сдавать тесты на ковид. Вакцинироваться были обязаны и работники системы здравоохранения - всего около 17 миллионов человек. Штаты Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота и Вайоминг оспорили это решение в суде и выиграли.