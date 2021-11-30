В Австрии заработает новая служба госбезопасности

С 1 декабря в Австрии начнет работу Управление государственной безопасности и разведки (DSN), об этом сообщил 30 ноября министр внутренних дел республики Карл Нехаммер.

Директором DSN станет бывший глава управления уголовной полиции земли Нижняя Австрия Омар Хайям-Пирхнер.

DSN позиционируется как совершенно новая структура, в которой будут разделены обеспечение государственной безопасности и разведка. Госбезопасность станет заниматься предупреждением угроз конституционному строю и предотвращением атак, а разведка - сбором и анализом информации.

DSN пришло на смену скомпрометировавшей себя службе по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT), которая не смогла предотвратить теракты в Вене 2 ноября 2020 года, когда вооруженный человек на улицах столицы убил четверых и ранил 22 человека. Позднее злоумышленник был ликвидирован. Согласно данным МВД, он был сторонником ИГИЛ (запрещено в РФ).

В феврале этого года, после заявления тогдашнего канцлера Австрии Себастьяна Курца о необходимости реформы спецслужбы, расследование выявило упущения в действиях BVT, они касались как оценки риска, так и обработки и передачи данных.