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30.11.2021 20:31
Рубрика: Экономика

В декабре истекает срок перерасчета детских пособий

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
31 декабря истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуг.

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума.

Фото: РИА Новости
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Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

Напомним, что новые правила господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России с 1 апреля.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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