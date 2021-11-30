В декабре истекает срок перерасчета детских пособий

31 декабря истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуг.

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума.

Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

Напомним, что новые правила господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России с 1 апреля.