В декабре начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов

Новости

За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:51
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 20:28
Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе 20:10
Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят 19:48
В оборонной промышленности прошли серьезные кадровые перестановки 19:39
Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить 19:04
В Роспотребнадзоре призвали граждан провести новогодние праздники дома 19:03
Попова: Заболеваемость коронавирусом в России снизилась 19:02
В Башкирии суд оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву 18:42
В Москве выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков 18:37
Завершено расследование уголовного дела высокопоставленных военных 18:31
ФАС возбудила дело против владельца Il Патио и Costa Coffee 18:30
Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя 18:28
Пробки в Москве выросли до девяти баллов 18:27
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин 18:24
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским 18:16
Попова: В России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон" 18:14
Путин примет верительные грамоты новых послов и посетит центр искусства 18:08
Кабмин выделит Фонду социального страхования более 53,5 млрд рублей 18:08
Мурашко: Число пациентов с COVID впервые за последний месяц упало ниже 1 млн 18:06
Генсек НАТО: Альянс не гарантирует безопасность Украины 18:00
Кабмин выделил 5 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам 17:57
Минэнерго рассмотрит ряд мер для стабилизации цен на топливо 17:40
В Москве вводят льготы для инвесторов студенческих арендных домов 17:40
В российских судах появятся системы распознавания речи 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
30.11.2021 20:16
Рубрика: Общество

В декабре начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
С 30 декабря начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов в России. Этот документ предполагает в том числе обязательный отчет загрязнителей воздуха о произведенных выбросах. Для тех, кто выделит за год более 150 тысяч тонн СО2 в год, эта норма вступит в силу еще через год - с 1 января 2023 года. А с 2025 года отчитываться начнут и предприятия, которые выделяют больше 50 тысяч тонн углекислого газа за год.
Закон позволяет реализовывать климатические проекты, получать углеродные единицы и торговать ими
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Мишустин: Сокращение выброса парниковых газов требует совместных усилий

Этот закон станет базой для углеродного регулирования в стране, считают в минэкономразвития. Он предусматривает введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими. Для обеспечения этой деятельности предусмотрена система ESG-финансирования. Этот набор инструментов позволит на выгодных условиях привлекать деньги на реализацию "зеленых" проектов. Кроме того, созданы условия для развития низкоуглеродных отраслей - водородной и атомной энергетики, электротранспорта. Российский закон уже получил международную поддержку. Соответствие отечественной классификации "зеленых" проектов мировым стандартам признали в Climate Bonds Initiative - ведущей мировой методологической организации в этой области. В минэкономразвития полагают, что это повысит доверие иностранных инвесторов к российским проектам, поможет компаниям проще привлекать финансирование на специальных условиях.

1600 мегатонн эквивалента СО2 выделяет Россия за год, это 5% от мировых выбросов

Еще предстоит разработать 17 подзаконных актов, добавили в минэкономразвития. Они позволят уже в первой половине будущего года запустить климатические проекты, реализовать их по отечественным правилам, и обращение углеродных единиц. Первые организации, которые будут подтверждать достоверность отчетов компаний о выбросах парниковых газов, уже внесены в реестр Росаккредитации.

Общество Экология

Главное сегодня

Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя
Путин пока не принял решение о новом президентском сроке
В Роспотребнадзоре призвали граждан провести новогодние праздники дома
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским
Путин ответил на вопрос о возможном вводе российских войск на Украину
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"