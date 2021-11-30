В декабре начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов

С 30 декабря начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов в России. Этот документ предполагает в том числе обязательный отчет загрязнителей воздуха о произведенных выбросах. Для тех, кто выделит за год более 150 тысяч тонн СО 2 в год, эта норма вступит в силу еще через год - с 1 января 2023 года. А с 2025 года отчитываться начнут и предприятия, которые выделяют больше 50 тысяч тонн углекислого газа за год.

Закон позволяет реализовывать климатические проекты, получать углеродные единицы и торговать ими

Этот закон станет базой для углеродного регулирования в стране, считают в минэкономразвития. Он предусматривает введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими. Для обеспечения этой деятельности предусмотрена система ESG-финансирования. Этот набор инструментов позволит на выгодных условиях привлекать деньги на реализацию "зеленых" проектов. Кроме того, созданы условия для развития низкоуглеродных отраслей - водородной и атомной энергетики, электротранспорта. Российский закон уже получил международную поддержку. Соответствие отечественной классификации "зеленых" проектов мировым стандартам признали в Climate Bonds Initiative - ведущей мировой методологической организации в этой области. В минэкономразвития полагают, что это повысит доверие иностранных инвесторов к российским проектам, поможет компаниям проще привлекать финансирование на специальных условиях.

1600 мегатонн эквивалента СО 2 выделяет Россия за год, это 5% от мировых выбросов

Еще предстоит разработать 17 подзаконных актов, добавили в минэкономразвития. Они позволят уже в первой половине будущего года запустить климатические проекты, реализовать их по отечественным правилам, и обращение углеродных единиц. Первые организации, которые будут подтверждать достоверность отчетов компаний о выбросах парниковых газов, уже внесены в реестр Росаккредитации.