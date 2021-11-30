"Луна такая красивая, давай на нее посмотрим!"; "чем пахнет космос?"; "хочу отправиться в космос, чтобы собрать драгоценные камни" - вот что думают о космосе дети Китая и России.

С 20 по 25 октября в наших странах стартовал конкурс детского рисунка "Полет в космос". На конкурс дети прислали более 1300 рисунков, 300 лучших работ были выставлены и опубликованы в интернете.

Рисунок "Цветы для дяди космонавта" выполнен Пэн Юнцюань, девочкой со слабым зрением, правым глазом она не видит вообще, левый глаз тоже очень слабый. Она учится в Пекинской школе для слабовидящих детей, с рисунком ей помог учитель.

Ульяне Стеняевой - 10 лет, на ее рисунке изображена дружба - космонавты Китая и России вместе в космосе. А Даша Васильева говорит, что "все космонавты - герои".

В школе отдаленной деревни Чаоцайпин провинции Юньнань - 284 учащихся. Эта деревушка находится далеко от города, добраться можно только на попутной машине за 3,5 часа. Цзэн Син родом из города Кайли провинции Гуйчжоу работает в школе сельской учительницей, ей всего 25 лет. Она ведет уроки китайского языка, физкультуру, музыку, естествознание. Она говорит, что все дети талантливы, каждый по-своему.

Мечта - источник творчества, что как нельзя лучше показали своими рисунками дети. Возможно, некоторые из них завтра действительно станут космонавтами, будут изучать космос, чтобы принести пользу всему человечеству.

Участники конкурса сняли видео, в котором пожелали успеха трем астронавтам миссии "Шэньчжоу-13". А девятилетний конкурсант из России Илья Белоусов сказал о своем желании "полететь на Марс и на Луну!", четырнадцатилетний парнишка из Китая Чжан Тяньяо тоже хочет в космос, он надеется найти маленький астероид из сказки.