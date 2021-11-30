С 20 по 25 октября в наших странах стартовал конкурс детского рисунка "Полет в космос". На конкурс дети прислали более 1300 рисунков, 300 лучших работ были выставлены и опубликованы в интернете.
Рисунок "Цветы для дяди космонавта" выполнен Пэн Юнцюань, девочкой со слабым зрением, правым глазом она не видит вообще, левый глаз тоже очень слабый. Она учится в Пекинской школе для слабовидящих детей, с рисунком ей помог учитель.
Ульяне Стеняевой - 10 лет, на ее рисунке изображена дружба - космонавты Китая и России вместе в космосе. А Даша Васильева говорит, что "все космонавты - герои".
В школе отдаленной деревни Чаоцайпин провинции Юньнань - 284 учащихся. Эта деревушка находится далеко от города, добраться можно только на попутной машине за 3,5 часа. Цзэн Син родом из города Кайли провинции Гуйчжоу работает в школе сельской учительницей, ей всего 25 лет. Она ведет уроки китайского языка, физкультуру, музыку, естествознание. Она говорит, что все дети талантливы, каждый по-своему.
Мечта - источник творчества, что как нельзя лучше показали своими рисунками дети. Возможно, некоторые из них завтра действительно станут космонавтами, будут изучать космос, чтобы принести пользу всему человечеству.
Участники конкурса сняли видео, в котором пожелали успеха трем астронавтам миссии "Шэньчжоу-13". А девятилетний конкурсант из России Илья Белоусов сказал о своем желании "полететь на Марс и на Луну!", четырнадцатилетний парнишка из Китая Чжан Тяньяо тоже хочет в космос, он надеется найти маленький астероид из сказки.
Новейшие разработки успешно протестированы в реальных условиях
Об этом сообщили в ночь на 8 ноября (по пекинскому времени) в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA). Как передает Медиакорпорация Китая, этот выход в открытый космос стал первым для экипажа "Шэньчжоу-13" и третьим в рамках строительства китайской космической станции. Ван Япин стала первой китайской женщиной, совершившей выход в открытый космос.
В ходе проведенных работ тайконавты опробовали функции разработанных в Китае скафандров нового поколения, проверили надежность и безопасность вспомогательного оборудования, предназначенного для выхода в открытый космос, а также протестировали и настроили для дальнейшей эксплуатации роботизированный манипулятор станции "Тяньхэ". Как отметили в ведомстве, работы завершились полным успехом.
16 октября этого года Китай провел запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту в рамках шестимесячной миссии по строительству китайской космической станции. В составе экипажа, который совершает самый длительный в истории КНР космический полет - командир корабля Чжай Чжиган, тайконавты Ван Япин и Е Гуанфу.
Создание орбитальной станции по плану должно завершиться в 2022 году.